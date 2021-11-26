Каков конфуз: Максим Галкин рассказал о пьяном угаре Николая Баскова

Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин и Николай Басков дружат много лет. Артисты знают друг о друге много интересных историй. Некоторые из них довольно личные. Об одной из них и поведал супруг Аллы Пугачевой.

Максим Галкин рассказа о конфузе, который случился с Николаем Басковым. Сокровенным муж Алллы Пугачевой поделился в эфире нового выпуска шоу "Блеф". Суть передачи заключается в том, что гости программы делятся забавными событиями из жизни. Каждый из приглашенных должен угадать, какая из рассказанных историй правдива, а какая - выдумка.

"Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней", - начал свой монолог шоумен на видеосервисе Premier.

Николай Басков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По его словам, из-за пагубной привычки золотой голос России проспал свой самолет. "Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой - в Москву, но проспал и его",- продолжил Максим.

К этой беде добавился и тот факт, что у Баскова сел телефон, а зарядки не было. Но самое страшное было не это.

"Он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет. Он полетел следующим образом: Ольбия - Милан, Милан - Будапешт, Будапешт - Одесса, Одесса - Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает",- раздухарился Галкин.

Натуральный блондин заселился в одесскую гостиницу. "Утром поехал на фестиваль «Большая разница». Ну такое бывает", - резюмировал он.

Кстати ранее сам исполнитель хита "Золотая чаша" рассказывал в эфире этого же шоу еще более курьезный случай. Басков учился в Музыкальном училище имени Гнесиных, где уже с первого курса им, студентам, преподавали "Оперное искусство".

Тенор старательно постигал азы музыкального искусства, потому что очень хотел стать большим артистом. Но один из отчетных спектаклей чуть было не поставил крест на его карьере. "Был первый спектакль «Евгений Онегин», в котором я дебютировал. Выбегаю на сцену и пою арию Ленского: «Мадам, я на себя взял смелость…». Волнение было ужасное... Помню: пауза, я взял дыхание и… обоссался», - рассказал артист.

По его словам, он раз за разом переживал этот конфуз. "Там старинный костюм, парик, все такое… Помню это волнение. Ну не так, чтобы прямо ручей... У меня такой спазм был. После этого как будто сцена меня приняла, будто я отдал что-то от себя. И у меня пропал страх", - откровенничал золотой голос России.