Героизм на передовой: теряя сознание после четырех попаданий из гранатометов, танкисты бились до последнего

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает делиться с журналистами свежими примерами проявления доблести и отваги российских военнослужащих во время специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Короткие истории из наградных листов рассказывают о страшных минутах боевых столкновений. В эти мгновения профессиональные военные действуют в большей степени на "автомате". Но в бою важны не столько ратные навыки, которые одинаково оттачиваются противниками на военных полигонах, а человеческие качества, которые закладываются с детства. А еще важно мотивация. Ведь сила в правде: у кого правда, тот и сильней!

НАКРЫЛ "УРАГАНОМ" ВРАГА

Cтарший лейтенант Илья Дехтярь.

Cтарший лейтенант Илья Дехтярь. Фото: Минобороны РФ

"Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня "Ураган" под командованием старшего лейтенанта Ильи Дехтяря выполнял огневые задачи по поражению сил националистов. Находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, расчет Ивана Дехтяря, продолжал точно поражать цели и маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил. В результате точных ударов расчета старшего лейтенанта Ильи Дехтяря была поражена колонна реактивного дивизиона противника, уничтожен опорный пункт артиллерийской батареи националистов, а также нанесен значительный урон живой силе противника. Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Дехтяря создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы".

СПАС ЖИЗНИ 13 РАНЕНЫМ

Младший сержант Антон Мягченков.

Младший сержант Антон Мягченков. Фото: Минобороны РФ

Колонна подразделений общевойсковой армии, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Находясь под плотным огнем противника, водитель-санитар медицинского пункта младший сержант Антон Мягченков, самоотверженно, рискуя своей жизнью, приступил к эвакуации раненых в безопасное место, и оказанию им первой медицинской помощи. После доставки очередного раненного вблизи санитарного автомобиля, у которого находился Антон, взорвался минометный снаряд, в результате чего младший сержант получил контузию. Проявляя мужество и самоотверженность, не смотря на полученные повреждения, он продолжил переноску и погрузку раненых в санитарный автомобиль, после чего, умело маневрируя, вывез их из-под обстрела радикалов, целенаправленно бомбивших санитарную машину, и доставил в медицинский отряд специального назначения.

Благодаря умелым действиям и высокому профессионализму, смелости и решительности младшего сержанта Антона Мягченкова санитарный автомобиль своевременно добрался до лазарета, и жизни 13 раненых были спасены.

УНИЧТОЖИЛ НАЕМНИКОВ

Cтарший лейтенант Роман Кулага.

Cтарший лейтенант Роман Кулага. Фото: Минобороны РФ

"Находясь в составе охранения, экипаж танка под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулага обнаружил выдвижение националистов совместно с иностранными наемниками частной военной компании в сторону расположения командного пункта дивизии. Оценив ситуацию, Роман, не теряя времени, выдвинулся для уничтожения противника. Ведя неравный бой с превосходящими силами противника, экипаж старшего лейтенанта Кулага, прицельным огнем уничтожил 3 боевых машины пехоты националистов и позицию снайпера. В ходе боя танк Романа получил четыре попадания из гранатометов и противотанковых управляемых ракет националистов. После четвертого попадания, в результате которого механик-водитель получил контузию и потерял сознание, танк был обездвижен и загорелся. Также тяжелые ранения получил наводчик-оператор. Роман Кулага, получивший ранения в ногу и в область лица, в одиночку продолжил вести бой и уничтожил еще одну боевую машину пехоты националистов. После того как боекомплект снарядов к орудию был израсходован, Роман из танкового пулемета уничтожил более 15 националистов. В результате грамотных действий, отваги и мужества старшего лейтенанта Романа Кулага наступление превосходящих сил националистов и иностранных наемников было остановлено, что привело к срыву планов националистов по захвату командного пункта мотострелковой дивизии и дальнейшему наступлению".

Для раненых военнослужащих в военных госпиталях созданы все условия для лечения, восстановления и скорейшего возвращения в строй.

В прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции. Вручил звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

В это время директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач 20 государственных наград. Военнослужащие были удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в том числе с мечами, медали "За отвагу", медали Суворова и медали Жукова.

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