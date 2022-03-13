Молодая жена Дмитрия Диброва выступила с прощальным заявлением

Дмитрий Дибров с супругой Полиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодая жена Дмитрия Диброва, как и сотни других известных личностей, трогательно попрощалась со своим блогом в Инстаграме. Полина Диброва попросила своих подписчиков - их у женщины 400 тысяч - не теряться.

"Прощай, любимый Инстаграм. Я помню первую публикацию здесь. Не думала что так скоро вынуждена буду сделать завершающую", - написала четвертая жена Дмитрия Диброва.

Полина поблагодарила поклонников за все хорошее. "Я жила с вами практически девять лет. Мне безумно грустно прощаться. Нужно начинать новую жизнь... Люблю вас", - добавила 32-летняя многодетная мама.

К слову, на днях семья телеведущего экстренно вернулась с Мальдив в Россию. Полина не скрывала, что нынче пребывает в состоянии стресса. "Нервы я стабилизировать умею только едой. Чем больше переживаю, тем больше ем. Плюс два килограмма на весах", - поведала красавица, родившая от 62-летнего Диброва троих сыновей.

Она сообщила, что деньги за неделю, которую им не дали доотдыхать, отель вернет. По некоторым данным, роскошный тур обошелся Дмитрию в 2,5 миллиона рублей. Предполагалось, что поездка продлится 17 дней.

"Наш экстренный отъезд связан только с работой авиакомпании. Мы улетели не по своей вине. Вернулись вывозным рейсом. Деньги в долларах по новому курсу... Очень приятный поступок от принимающей стороны", - делилась Полина.