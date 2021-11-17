Дмитрий Дибров зарабатывает 3,5 млн рублей и живет в доме на Рублевке за 724 млн

Телеведущий Дмитрий Дибров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Дибров раскрыл свою гигантскую зарплату. Он живет в роскошном особняке на Рублевке в окружении молодой жены Полины, троих сыновей, тещи и собак. На телевидении он чуть ли не с пеленок.

Дмитрий Дибров вот уже долгие годы является одним из самых узнаваемых телеведущих. Он работает на телеэкране с юных лет. Отец привел его на Ростовскую телестудию, когда будущей звезде было всего шесть лет.

"В шесть лет я точно знал, что хочу быть телеведущим. Если говорил об этом вслух, мне советовали провериться у психиатра: какой телеведущий в 1965 году? Однако Господу было угодно, чтобы меня в составе студенческой делегации пригласили в смешную передачу «Веселые ребята», и я перешагнул порог телецентра «Останкино». Навстречу шел сам Высоцкий…",- цитирует его "Экспресс газета".

За годы работы Дмитрий сумел сколотить солидное состояние. Он живет в особняке на Рублевке за 724 миллиона рублей. У него большой штат прислуги. Владея домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном, он считает себя графом.

Раскрыл Дибров и свои заработки. На вопрос о том, какая зарплата у ведущего популярной программы на федеральном канале, он, не таясь, ответил: "Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона".

Вместе с молодой женой Полиной и тремя сыновьями телеведущий ездит отдыхать на элитные курорты. Как раз сейчас его молодая жена усиленно приводит себя в форму, чтобы скоро отправиться к океану. Красавица не скрывает - она вряд ли бы обратила свое внимание на Диброва, не будь у него богатств. "Мне важно, чтобы мужчина был сильнее меня, я хочу восхищаться им. Он должен быть опытнее и умнее меня, старше меня во всех смыслах - я прям от этого кайфую", - откровенничала многодетная мать.

Женщина призналась, что считает своего любимого настоящим идеалом. Она воспитывает от него троих сыновей. Полина рассказывала, что планирует снова стать мамой и подарить своему супругу еще и дочку.