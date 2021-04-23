61-летний Дибров спокойно отпускает молодую жену на встречи с другими мужчинами

Дмитрий Дибров признался, что спокойно отпускает возлюбленную Полину на встречи с другими мужчинами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Дибров более десяти лет женат на красавице Полине Наградовой. Четвертая избранница на 30 лет младше звезды. Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было всего 17 лет. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей - Александра, Федора и Илью. И мечтают о лапочке-дочке. Отношения в браке знаменитостей настолько прочные, что Дибров на все 100% доверяет любимой.

Дмитрий Дибров признался, что спокойно отпускает возлюбленную Полину на встречи с другими мужчинами. Ведь за 12 лет брака она показала себя не только любящей супругой, но и заботливой хозяйкой. "Полина - настоящий образец материнства, которая достойно воспитывает сыновей: Александра, Федора и Илью", - восхищается молодой женой 61-летний телеведущий.

Дмитрий Дибров с супругой во время отдыха на Мальдивах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шоумен также подчеркивает, что в нем нет чувства ревности. "Человек поступает сообразно опасениям. А какие у меня могут быть опасения? Если ты думаешь, что я не допускаю, что какой-то джентльмен может понравиться Полине, отвечу: «Конечно, допускаю». Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда. Слушай, но такого, как я, нет", - не без гордости заявил Дибров в разговоре с Ириной Безруковой. Деликатная актриса в этот момент была настолько поражена, что не могла скрыть своего удивления.

Дмитрий также отметил, что и у Полины совершенно нет поводов для ревности. Дибров занят деловыми вопросами или корпит над написанием новых книг. Он также считает, что их с супругой разница в возрасте только на руку их браку. Дмитрий испытывает к жене отцовские чувства.

"Муж всегда относится к жене так. Во-первых, она долго красится, причем в самый ответственный момент Иван Иванович ждет вместе с важным человеком из министерства, а она красится! А вот как отец относится к дочери? Накрасься доченька. Да Бог с ним! Нужен? Так он и подождет. Не нужен - и слава Богу", - рассуждает он в YouTube-шоу "Начало".

Дибров с улыбкой отметил, что никогда не ругается с супругой. "Это невозможно! Ну как я могу с этим ребенком ругаться, о чем?", - отреагировал он на вопрос Безруковой. По словам телезвезды, он никогда не кричит и, не дай Бог, не поднимает руку на любимую. Если что-то идет не так, ему достаточно строго посмотреть на супругу.

Шоумен также признался, что у него нет брачного контракта. Он считает, что в этом нет необходимости. Дибров полностью доволен тем, как он живет и сколько зарабатывает. По словам звезды, он мог бы получать еще больше денег, но в этом случае, по его словам, он мог бы начать меняться в худшую сторону.

Дибров говорит, что главное его качество, благодаря которому он добился популярности, - искусство "пригождаться". Дмитрий уверен, если проявлять упорство, то слава рано или поздно обязательно придет. "Вы не знаете, где и в каком виде вы понравитесь славе. Надо все делать так, чтобы каждую секунду славе понравиться", - говорит шоумен.

Стоит отметить, что Полина Диброва ранее честно ответила на вопрос, влюбилась ли бы она в своего мужа, будь тот не звездой телевидения, а, например, охранником в супермаркете. Она прямо заявила, что вряд ли бы обратила свое внимание на такого ухажера. "Ничего против профессии не имею, конечно же, и никого не хочу обидеть. Просто не мое, и все. Некоторые девочки любят плохих мальчиков, некоторые - супергероев. Мне важно, чтобы мужчина был сильнее меня, я хочу восхищаться им. Он должен быть опытнее и умнее меня, старше меня во всех смыслах - я прям от этого кайфую", - поведала Полина.

Больше всего она ценит в своем муже ум и считает любимого настоящим идеалом. "Дибров никогда бы не работал охранником - не его профиль вообще", - сказала, как отрезала, многодетная мать.

Большая разницу в возрасте ее не смущает. "Между нами 30 лет разницы. Дима действительно относится ко мне как к дочери. Особенность такого брака в том, что тебе не нужно никому ничего доказывать. Оба человека занимают свои роли, свои позиции. Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор", - честно говорит Полина.