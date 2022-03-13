Зачем в гроб Тому Хаосу положили темные очки

В Москве простились с экс-солистом группы «Отпетые мошенники» Томом Хаосом Фото: Иван МАКЕЕВ

13 марта на Ховринском кладбище похоронили музыканта Тома Хаоса (настоящее имя - Вячеслав Зинуров). Проститься c экс-солистом «Отпетых мошенников» пришли родные, друзья, поклонники, которые с юности слушали песни «Девушки бывают разные» и «Бросай курить».

Вячеслав Зинуров лежал в гробу в темных очках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Те, кто пришли проститься с музыкантом, тоже были в темных очках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед гробом несли православный крест. За ним растянулась длинная траурная процессия. Возле могилы Вячеслава Зинурова собралось много людей. Играла тихая музыка, из динамиков звучал голос Тома Хаоса. Это были его новые песни, которые он написал недавно. За полгода он сочинил 15 песен. Публика, собравшаяся у его могилы, стала их первыми слушателями. Был печальный концерт. Один из друзей музыканта прочитал его последнюю смс. Женщины плакали. Мужчины скрывали слезы за тёмными очками. Вячеслав Зинуров лежал в гробу тоже в темных очках. Узнаваемый образ и визитная карточка "Отпетых мошенников". Перед тем, как закрыли крышку гроба, кто-то из друзей снял с него очки и бережно положил ему в карман.

Перед гробом несли православный крест Фото: Иван МАКЕЕВ

Вячеслав Зинуров (он же Том Хаос) выступал в составе «Отпетых мошенников» с 1996 года с момента основания группы. Полгода назад он ушел из коллектива из-за конфликта с другим солистом - Сергеем Амораловым. В одном из своих последних интервью Вячеслав подтвердил, что Аморалов причастен к его уходу: «Мне кажется, что меня выжили просто из коллектива. Гонорар был меньше, чем у Аморалова. Была договоренность, что гонорар делится 50 на 50". После той истории у Вячеслава началась депрессия, с которой он не смог справиться.

У могилы зачитали последнее СМС покойного. Фото: Иван МАКЕЕВ

10 марта 2022 года Зинуров покончил с собой. Сперва он перестал отвечать на звонки и сообщения друзей. Родные забеспокоились и решили поехать к нему домой. Музыканта нашли в квартире. Ему было 50 лет.

Возле могилы Вячеслава Зинурова собралось много людей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, первоначально в состав группы входили Вячеслав Зинуров (Том Хаос), Игорь (Гарик) Богомазов и Сергей Суровенко (Аморалов). Втроем они записали хиты «Девушки бывают разные», «Всяко разно», «Люблю» и «Бросай курить». В 2011 году коллектив покинул Богомазов, на место которого пришел Андрей Репников. После ДТП в 2016 году Репников не смог продолжать участвовать в группе. Вплоть до лета 2021 года Том Хаос и Сергей Аморалов выступали дуэтом.