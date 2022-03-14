Неонацисты готовятся к бегству: присваивают деньги с банковских счетов и говорят, что средства пойдут на защиту городов

Фото: Александр КОЦ

В Запорожье боевики, захватили городские банки, где по базе счетов выявляют вкладчиков, у которых хранятся крупные суммы.

- Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги, якобы на нужды отрядов территориальной обороны. Мирные жители, стремясь избежать произвола и насилия со стороны националистов, предпринимают самостоятельные попытки покинуть город. На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города, - заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Обстановка в таких крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев также не простая: члены националистических формирований, под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет, насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны.

- Жители запуганы, но вынуждены соглашаться, хотя значительная часть населения Украины всегда выступала за добропорядочные взаимоотношения с Россией. По статистике, это более 15 миллионов человек, которые до настоящего времени сохраняют крепкие связи с Российской Федерацией, где у них проживают близкие, родственники и друзья. В первую очередь это Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Житомирская области, - отметил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник заметил, что гуманитарная ситуация на Украине к сожалению продолжает "стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической". Положительный сдвиг пока только в Мариуполе. Благодаря формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных Сил России сегодня были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.

- Успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов. Также оперативно сформированы и немедленно отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания, - дал оценку гуманитарной обстановки в Мариуполе Мизинцев, и сообщил о формировании четырех колонн общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь, остальные в движении.

Представитель Минобороны подчеркнул, что все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания. С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы.

Он также высказал обеспокоенность тем, что страны Запада, Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также ряд других международных организаций в сложившейся для Украины катастрофической гуманитарной ситуации "по-прежнему остаются в стороне и не дают принципиальной оценки откровенному неонацизму, который уже одурманил киевскую власть и царит на подконтрольных украинским националистам территориях".

В ЭТО ВРЕМЯ

Чудовищный по своей жестокости акт в отношении мирного населения совершен украинскими националистами сегодня в Донецке. В результате ракетного удара по густонаселенному району в центре города убиты 20 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получил 28 человек, из которых один ребенок. Это еще одно свидетельство бесчеловечного отношения преступной украинской власти к гражданскому населению.

Несмотря на все это, с трудом, но при соблюдении всех необходимых мер безопасности, нам удаётся ежедневно спасать тысячи жизней мирного населения и иностранных граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Только за прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 8 575 человек, из них 1 292 ребенка, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 248 тыс. 993 человека, из них 54 481 ребенок. Государственную границу Российской Федерации пересекли 2 415 ед. личного автомобильного транспорта, а всего уже 27 923.

Кроме того, за прошедшие двое суток, благодаря принятым беспрецедентным мерам безопасности со стороны Вооруженных Сил России, удалось обеспечить гуманитарные коридоры и эвакуировать в житомирском, луганском и донецком направлениях 21 345 граждан, следующих на автобусах и личных автомобилях из различных населенных пунктов.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 972 гражданина из 22-х иностранных государств, а также экипажи более 50-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

В населенные пункты Киевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, а также Луганской и Донецкой народных республик в ходе проведения 306 гуманитарных акций уже доставлено 2 165 тонн гуманитарного груза, в том числе за истекшие сутки проведены 23 акции, мирному населению освобожденных районов переданы 110 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 16 гуманитарных акций в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых гражданскому населению передаются 150 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.

ЦЕНА ДЕНАЦИФИКАЦИИ

Сегодня 11 российских военнослужащих, отличившихся при проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, получили медали «За отвагу».

В филиале № 1 ФГБУ Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил военнослужащим заслуженные награды. Одиннадцать человек получили медаль «За отвагу».

Фото: Министерство обороны РФ

Ранее все военнослужащие были награждены государственными наградами указом Президента РФ Владимира Путина.

Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики принимают все необходимые меры для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.

Фото: Министерство обороны РФ

К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления.

Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.