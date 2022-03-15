Не декольте, а «ушки спаниеля»: Откровенное платье Леди Гаги вызвало оторопь

Леди Гага на премии Critics Choice Awards. Фото: REUTERS

Леди Гага никогда не стеснялась своего тела: даже набрав лишний вес, она смело носила самые откровенные наряды. Плюс певица – противница силикона. 35-летняя звезда считает, что ее бюст прекрасен в первозданном виде. На церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе, Леди Гага появилась в платье с очень откровенным декольте. Смелый вырез практически не оставлял простора для воображения.

Певица вышла на красную дорожку в наряде модного дома Gucci. Фото: REUTERS

Певица вышла на красную дорожку в наряде модного дома Gucci - из золотистого атласа с рукавами из черного кружева. Бюст артистки покоился в очень смелом бархатном лифе, выставившем ее прелести на всеобщее обозрение. Образ дополнил яркий макияж с золотыми тенями и черными стрелками на глазах.

Леди Гага появилась в платье с очень откровенным декольте. Фото: REUTERS

Наряд Gucci артистка выбрала не случайно: ее последней работой стала главная роль в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Картина рассказывает о конфликте в знаменитой итальянской семье Гуччи, закончившемся заказным убийством Маурицио Гуччи. Преступление спланировала брошенная им жена Патриция Реджани – ее-то и сыграла Гага.

Многие прочили артистке за эту роль номинацию на «Оскар». Но увы, удача отвернулась от нее – кинокритики проигнорировали новую работу поп-звезды. Видимо, посчитали, что с Леди Гаги вполне достаточно «Оскара» за фильм «Звезда родилась» (да и тот она получила за лучшую песню, а не за актерское мастерство). Впрочем, Гага претендует еще на одну важную награду – ее номинировали на «Золотой глобус».

Смелый вырез практически не оставлял простора для воображения. Фото: REUTERS

На премию Critics Choice Awards певица пришла вместе с бойфрендом – 38-летним бизнесменом Майклом Полански. Возлюбленный сопровождал ее во время церемонии, но позировать рядом с ней для фотографов на красной дорожке отказался. С IT-предпринимателем, главой компании «Parker Group» Гага встречается с конца 2019 года. Они познакомились на вечеринке, а уже пару месяцев спустя артистка объявила, что они вместе.

- Мои собаки и человек, которого я люблю, - это вся моя жизнь, - рассказывала певица в ноябре прошлого года в интервью изданию «The Hollywood Reporter».