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Звезды14 марта 2022 22:45

Не декольте, а «ушки спаниеля»: Откровенное платье Леди Гаги вызвало оторопь

Певица выбрала странный наряд для премии Critics Choice Awards
Ирина СУХАНОВА
Леди Гага на премии Critics Choice Awards.

Леди Гага на премии Critics Choice Awards.

Фото: REUTERS

Леди Гага никогда не стеснялась своего тела: даже набрав лишний вес, она смело носила самые откровенные наряды. Плюс певица – противница силикона. 35-летняя звезда считает, что ее бюст прекрасен в первозданном виде. На церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе, Леди Гага появилась в платье с очень откровенным декольте. Смелый вырез практически не оставлял простора для воображения.

Певица вышла на красную дорожку в наряде модного дома Gucci.

Певица вышла на красную дорожку в наряде модного дома Gucci.

Фото: REUTERS

Певица вышла на красную дорожку в наряде модного дома Gucci - из золотистого атласа с рукавами из черного кружева. Бюст артистки покоился в очень смелом бархатном лифе, выставившем ее прелести на всеобщее обозрение. Образ дополнил яркий макияж с золотыми тенями и черными стрелками на глазах.

Леди Гага появилась в платье с очень откровенным декольте.

Леди Гага появилась в платье с очень откровенным декольте.

Фото: REUTERS

Наряд Gucci артистка выбрала не случайно: ее последней работой стала главная роль в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Картина рассказывает о конфликте в знаменитой итальянской семье Гуччи, закончившемся заказным убийством Маурицио Гуччи. Преступление спланировала брошенная им жена Патриция Реджани – ее-то и сыграла Гага.

Многие прочили артистке за эту роль номинацию на «Оскар». Но увы, удача отвернулась от нее – кинокритики проигнорировали новую работу поп-звезды. Видимо, посчитали, что с Леди Гаги вполне достаточно «Оскара» за фильм «Звезда родилась» (да и тот она получила за лучшую песню, а не за актерское мастерство). Впрочем, Гага претендует еще на одну важную награду – ее номинировали на «Золотой глобус».

Смелый вырез практически не оставлял простора для воображения.

Смелый вырез практически не оставлял простора для воображения.

Фото: REUTERS

На премию Critics Choice Awards певица пришла вместе с бойфрендом – 38-летним бизнесменом Майклом Полански. Возлюбленный сопровождал ее во время церемонии, но позировать рядом с ней для фотографов на красной дорожке отказался. С IT-предпринимателем, главой компании «Parker Group» Гага встречается с конца 2019 года. Они познакомились на вечеринке, а уже пару месяцев спустя артистка объявила, что они вместе.

- Мои собаки и человек, которого я люблю, - это вся моя жизнь, - рассказывала певица в ноябре прошлого года в интервью изданию «The Hollywood Reporter».

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