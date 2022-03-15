Американский журналист Такер Карлсон обвинил Байдена в уничтожении США

Такер Карлсон напрямую обвинил действующего президента США Джо Байдена в уничтожении Америки

Телеведущий Fox News Такер Карлсон напрямую обвинил действующего президента США Джо Байдена в уничтожении Америки с помощью введенных Белых домом антироссийских санкций и развала глобальной финансовой системы.

По мнению журналиста, это уже не санкции, а полномасштабная экономическая война, объявленная России, а некоторые действия американских властей, например, изъятие собственности россиян из санкционного списка, вообще за гранью закона.

– Ни одно американское правительство никогда не делало ничего подобного, – возмущен Такер.

Также телеведущий предупредил и об опасности применения подобных мер против внутренних врагов. По мнению Такера, использование подобных мер – лишь вопрос времени.

Впрочем, уверен журналист, ответственность за то, что сейчас происходит в США, лежит и на предшественниках Байдена за последние полтора десятилетия. Постоянно работающий «печатный станок», рост инфляции, повышение цен на бензин, развал экономики – все это привело к усилению неравенства в доходах американцев и усилению социальной напряженности в обществе.

Кроме того, Такер напомнил, что в основе богатства США лежат глобальные финансовые системы, которые в результате действий администрации Байдена оказались под грозой.

– Если вы уничтожите их, вы уничтожите Соединенные Штаты, – заявил журналист.

И отметил, что отказ ряда крупных государств, в первую очередь России, от использования доллара приведет к краху для США.