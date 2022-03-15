Певица МакSим впервые раскрыла правду о здоровье после коронавируса

Певица МакSим записывает дуэт с большой звездой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим возвращается к привычной жизни. 38-летняя звезда больше полугода восстанавливала здоровье. Жизнь Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) спасли врачи, к которым она поступила с запущенной коронавирусной пневмонией, 90% поражением легких, сопутствующими серьезными осложнениями. Болезнь звезду подкосила. Однако появились хорошие новости.

Певица МакSим после блокировки инстаграм осваивает новые площадки в сети для общения с поклонниками. Даже разоткровенничалась онлайн. Марина впервые за последние полгода поделилась данными о состоянии здоровья: «Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом». Звезда после выписки из больницы занималась только реабилитационной физкультурой. Так как во время болезни в легких сформировались «дыры», то в одном из них легочная ткань осталась в минимальном количестве, поэтому реабилитация, лечение и санаторно-курортные процедуры будут продолжаться еще долго. Но наметилась положительная динамика, поэтому Марина и поделилась хорошими новостями. Теперь певица вернулась и к своим привычным занятиям спортом: фитнесс, пробежка, теннис, лыжи и бокс.

А вот коллеги МакSим поделились с kp.ru другими радостными новостями из жизни певицы: «Она готовит большую премьеру – дуэт с большой звездой. И уже идет речь о том, чтобы постепенно возобновлять концертную деятельность. Дат пока нет, но обсуждения есть. Конечно, речь не о больших гастролях, а о разовых выступлениях, о которых массовая аудитория может и не узнать».

Месяц назад МакSим уже выпускала дуэтную песню - с коллегой Егором Кридом перепела свой старый хит «Отпускаю». Если Крид записывал свою часть композиции, то МакSим заново не перепевала: звукорежиссер взял ее вокал с оригинальной версии песни и вставил эту вокальную дорожку в обновленную песню. Теперь коллеги надеются услышать свежий вокал песни – будем ждать новый дуэт. Известно, что после болезни голосовые связки артистки в порядке, но для того, чтобы брать высокие ноты важно правильное дыхание. После серьезного поражения легких с этим могут возникать проблемы. Но работа в звукозаписывающей студии позволяет работать с голосом и звуком: можно использовать записанный ранее материал или писать небольшими кусками, обрабатывать, вытягивать определенные фрагменты. Запись новой песни – это не выступление вживую, на помощь артисту приходят современные технологии и опытные звукорежиссеры.

Марина сейчас пишет музыку, занимается своим проектом – школой искусств, где теперь жизнь кипит: занятий и мастер-классов для детей и взрослых стало еще больше.

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