Михаил Дегтярёв - о Владимире Жириновском: Уверен, что его нематериальное наследие будет десятилетия служить России

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Михаил Владимирович, это наше общее горе. Я собрал все его интервью, я вам брошу, посмотрите, какой след он оставил.

- Огромное наследие... Он оставил, знаете, сколько часов выступлений? Больше сорок тысяч. Если посчитать на дни, на сутки, представляете, сколько он сказал.

И сказал правду – за Россию, за людей, за русский мир. Дело всей его жизни будет жить. А дело его жизни – это партия, которую он создал с нуля. ЛДПР.

И это я гарантирую, вместе со своими соратниками.

- Ваша партия была ориентирована на людей. Я просто знаю, что у Жириновского, у партии был отдел писем, куда люди могли обратиться и получить – кто-то деньги, кто-то лекарства.

- Да, тысячами рассылал переводы по почте, велосипеды, посылки, продуктовые наборы, колбасу, людям, которые ему писали. Очень был, как говорят, человек с большим сердцем и с очень большой душой. Поэтому, мы по нему скорбим, мы его любим.

Он пророк в своем отечестве. Я уверен, что его наследие нематериальное будет десятилетия, а может, и столетия служить России, партии, как интеллектуальный вклад в развитие России.

Он встречался с президентами разных стран. я вот был рядом с ним 17 лет, я свидетель встреч только за последние несколько лет – с Эрдоганом - Турция, с Алиевым – Азербайджан , с Бердымухамедовым – Туркменистан, с Рахмоном – Таджикистан, с Трампом...

То есть - человек огромной интеллектуальной мощи.

- Известны ли его последние слова, которые, может быть, в последние дни он говорил, что-то завещал?

- Нет, неизвестно. По крайней мере, на данный период. Узнаем от его родных и близких, от детей чуть позже. Больше говорить не могу. Тяжело.

- Вы можете от «Комсомолки», от меня лично передать его соратникам и родственникам слова соболезнования

- Передам...

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