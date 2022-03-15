Александр Ходаковский: Мы в Мариуполь две недели вгрызаемся. А тут приехали чеченцы - красивые, бородатые — чуть колонной на город не пошли

Командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Нам нужен перевес в силе»

- Александр Сергеевич, тяжело идет штурм Мариуполя? Почему?

- По их статистике, [украинских военнослужащих и националистов - прим.ред] в городе 14,5 тысяч. Мы еще не знаем, сколько в Мариуполь оттянулось с тех территорий, откуда мы их выдавили.

- Врут, наверное...

- Даже если поделить на два, 7 тысяч в городе против примерно такого же количества штурмующих… Нам нужен серьезный перевес и мы им пока не обладаем. Мы эффективно выполняем задачи сдерживания и блокирования города, но взять и резко продвинуться – не можем. На определенных направлениях у нас успехи есть.

- Какие?

- Мы создаем им угрозу отрезания достаточно крупных кусков Мариуполя и выведения их из-под централизованного управления и снабжения. С последующей зачисткой, конечно.

Они сопротивляются отчаянно, конечно. Понимают, что выхода у них другого нет и на помощь никто не придет. На Украине сейчас хватает своих проблем. Перечисляю факторы от которых зависит ход штурма:

1. Они владеют городом, обороняются в плотной застройке.

2. Соотношение сил одинаково, хотя у нас должен быть хотя бы двукратный перевес.

3. Любой серьезный прорыв, это потери. Мы стараемся учитывать опыт второй чеченской кампании. Поэтому, оборону города снимаем слой за слоем. И получается, инициативу противник потерял.

Бойцы батальона "Восток" отправляются в сторону Мариуполя. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Выйти из города и атаковать они не могут»

- Как настроения у гарнизона города? Что разведка говорит, что сами чувствуете?

- Я бы назвал это отчаянием, но совсем не означает, что они в панике. При этом они же постоянно взывают к правительству Украины, потому что понимают, что еще чуть-чуть и ситуация станет невыносимой. Мы же видим, как их бравада первых дней осады сменилась криками о помощи.

Находясь в обороне легче давать результат – показывать, что они кого-то из наших подстрелили. Но, факт непреложный – выйти из города они не могут, контратаковать не могут.

- Есть ощущение, что у них заканчиваются боеприпасы?

- Пока нет. Работают в обычном режиме. У них стало сложнее с беспилотниками, их меньше летает. Но пока они есть, фиксируем и ночные пролеты и днем они с них ведут разведку, корректировку. И есть такой момент – у них нарушилась координация между подразделениями.

- Как это выглядит?

- Одно подразделение ввязывается в драку совсем на короткой дистанции, но соседи их не поддерживают огнем. Предположу – просто не понимают общей картины боя. Есть ощущение, что единая система обороны разбилась на сегменты.

Колонна чеченцев идет на штурм

- Вчера под Мариуполь пришло пополнение из Чечни, но я уже слышал разговоры, что не все с ним так просто. Особенно в условиях жестоких и высокотехнологичных боевых действий. Что не так?

- Как у нас получилось с армией? Ополчение первых лет войны трансформировалось в боевые соединения. И костяк в них всегда был — те самые ветераны 2014 года. Стрессоустойчивые, адаптированные к войне. Люди у нас везде примерно одинаковые, разные у них только огневые средства и техника. Милицейские подразделения (батальон «Восток» Ходаковского - это МВД ДНР. – Корр.) по экипировке могут выигрывать перед военными. Но, тяжелого вооружения неизмеримо меньше – нет танков, нет реактивных систем залпового огня. Так вот, чеченцы приехали более ослабленными по вооружению и занять тяжелое вооружение им негде.

- Как это - занять?

- Ну у нас с армией давно установились такие дружеские отношения, помогаем друг другу. Есть взаимодействие... А тут приезжают ребята, бородатые, красивые, хорошо упакованные. Становятся колоннами и собираются «заходить в Мариуполь»…

- ???

- Ну да, мы тут сколько уже на подступах к городу воюем, больше двух недель? Ты же сам видел, что первые четыре дня мы только разведкой занимались. Мы вскрывали огневые точки противника, мы их дергали, мы поняли, что у нас в километре слева и справа…

И тут мне докладывают, что на нашем блокпосту ... выстраиваются колонны! Я срочно запросил связь с их командиром. Срочно выехал к ним. Смотрю – только легкобронированная техника. Никаких огневых средств поддержки. Налегке. Вчера их КамАЗ бронированный залетел в город, на бешеной скорости промчался туда, потом сюда. Застрял, его расстреляли. Всех, кого он вывозил, «трехсотых» (раненых. – Корр.) эвакуировали, конечно, но КамАЗ там остался.

- Что они планировали?

- Сразу взять под контроль кусок города. Я им говорю: «Вы для начала пару домов возьмите и закрепитесь там»...

- К чему их готовили?

- К зачисткам. А их выставили вперед. Я, разумеется, не могу отменить их задачу. Поэтому предложил: «Давайте я за вами закреплю наших беспилотников, составите представление, где будете воевать». Ну, посмотрели они картинку. И вот что мне не понравилось в этой истории. Эти ребята - не для штурмовых задач. Если их бросить на этот город, потери у них будут выше средних. И это даст противнику основания заявлять, что он «с легкостью справился с чеченцами». А им реноме создавали долго, и имидж у них специфический… И все это может быть истолковано не в нашу пользу.

«Братья, у нас все хорошо»

- Несколько дней назад штурмовая группа «Востока» заняла девятиэтажки на окраине Мариуполя и теперь бьется в полном окружении. Как они там?

- Забрасываем им продукты и боеприпасы, все там простреливается. Вчера БТР им загнали, кольцо пробили. Вся группа, что зашла, жива-здорова, пишут записки на обоях, такие трогательные.

Записка своим от бойцов батальона "Восток".

Мне кажется, нужно без штурмовщины делать свою работу и давать уходить гражданским. Мы преуспеваем, но в той тактике, которую для себя избрали. Тактика «малой крови». Медленного продвижения, без врывающихся в город колонн, сразу в центр. Но это не быстро и ошеломляющих успехов пока нет.

Нужно готовиться, к тому, что противник не побежит и зачищать его придется долго. Не надо настраиваться на легкую победу.

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