Ксения Собчак улетела из России

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не сходит с первых полос скандальной хроники. Не успела телеведущая вернуться из Израиля в Россию, как стало известно об израильском гражданстве блондинки. Ей даже пришлось записывать видео, в котором она зачем-то начала рассказывать, что в настоящее время находится на Рублевке и намерена отобедать в дорогом ресторане. А спустя несколько часов жена режиссера Константина Богомолова из аэропорта Домодедово вылетала в Тель-Авив.

Ксения Собчак опять улетела из России. Телеведущая написала, что ей нужно в рабочую командировку. Блондинка пожаловалась, что сейчас перелет длится достаточно долго из-за пересадок.

"Больше всего в моей работе я не люблю командировки, выпадающие на выходные. Ужасно скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул", - предвосхищая вопросы, сообщила 40-летняя воспитанница "Дома-2".

Собчак действительно видели в аэропорту Домодедово. "Ну все, пошла в самолет улететь в безопасную страну, из которой мы всю неделю получаем информацию о том, что там происходит на улицах. Нам же было весело вместе, куда же? Вот объясните мне, что заставляет их бежать отсюда?" - поинтересовался у публики бывший муж Ксении Бородиной.

Напомним, известие о том, что Ксения Собчак получила израильское гражданство, всполошило общественность. Телеведущая почти месяц провела в этой стране. Знаменитость уверяла, что улетела в отпуск и обещала вернуться. Получается, что блондинка готовила себе запасной аэродром.

Чуть ранее стало известно о том, что женщина продала почти за миллиард рублей шикарную квартиру в центре Москвы. Дом, в котором находятся апартаменты, имеет клубный формат. Окна выходят на набережную Москвы-реки и на комплекс "Москва-Сити", круглосуточная охрана имеется не только на территории строения, но и внутри.