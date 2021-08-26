Бородина опозорила Собчак

В Горно-Алтайске Ксения Бородина публично опозорила Ксению Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Бородина и Ксения Собчак знакомы много лет. Девушки вместе вели шоу "Дом-2", делали первые робкие шаги в шоу-бизнесе. Скандальное прошлое красоток периодически всплывает наружу. Вот и на этот раз жене Константина Богомолова припомнили, мягко скажем, не самый лучший ее поступок.

В Горно-Алтайске Ксения Бородина публично опозорила Ксению Собчак. Дамы появились вместе на одной сцене в рамках корпоратива.

Бородина во всеуслышание рассказала, как они с Собчак ехали рано утром в лимузине после проведения свадьбы в подмосковном Нахабино. Дамы были не сильно трезвы. А дорога оказалась неблизкой. В какой-то момент Собчак захотела по нужде и потребовала остановить машину.

Красавицы в вечерних платьях и на каблуках выпорхнули из роскошного авто и прямиком направились к ближайшей пятиэтажке. "Поднялись в хрущевку на третий этаж… Прямо в подъезде… Я говорю: «Ксюх, я пока между четвертым и вторым этажами побегаю, а ты - давай!»", - огорошила признанием Бородина.

К слову, между знаменитостями натянутые отношения. Бородина часто критикует шоу жены Константина Богомолова и отказывается давать ей интервью. Ранее она рассказывала, что ей очень неуютно было работать вместе с Собчак, потому что она все время находилась в ее тени. Ксения даже хотела уволиться из проекта, но в итоге дождалась ухода коллеги.

Отметим, сейчас Бородина переживает непростые времена. Она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым после шести лет брака. Телеведущая не торопится раскрывать причину распада семьи. "Для меня семья - одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить", - делилась она своей болью.