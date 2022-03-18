В Театре Ермоловой продолжают увольнять артистов: теперь уже за прогулы

Увольнения начались 30 сентября Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, полгода назад администрация театра, которым руководит Олег Меньшиков, сократила труппу «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Из-за малой занятости в репертуаре под сокращение попали восемнадцать артистов, проработавших в театре не один десяток лет. Увольнения начались 30 сентября. После этого артисты пошли в суд. И их восстановили с компенсацией за вынужденные прогулы (50 - 60 тысяч) и выплатой за моральный ущерб (15 тысяч руб).

- Завтра выходим на работу, - сообщила нам актриса Елена Бурханова-Калинина.

И это безусловно победа. Хотя, с другой стороны, непонятно, как дальше работать в театре, где тебя не хотят. Первых «восстановленных» администрация приняла по-разному. Одних поставили в массовку. Другим велели приходить каждый день к 11.00, при том что нет занятости (обычно артистов вызывают на спектакли и на репетиции). Но люди ходят: боятся увольнений за прогулы.

На днях по этой причине уволили актрису Василису Пьявко. Полгода назад она случайно не попала под сокращение. Теперь её увольняют за прогулы.

- С этими ещё предстоит разобраться. Василиса тоже пойдет в суд. Это будет новый виток конфликта с администрацией, - говорит Елена Бурханова-Калинина. – В начале апреля пройдет ещё одно заседание суда. И при благоприятном исходе уже 13 артистов вернутся на работу.

- Что собираетесь делать, если ваш худрук Олег Меньшиков, мягко говорят, не очень-то вас ждет?

- Штаны просиживать не будем. Начну ходить на репетиции, даже если не занята, смотреть спектакли. И бороться. То, что мы выиграли суд, очень важно. Значит мы правы, а работодатель не прав, нарушил закон. Есть основания написать в департамент культуры письмо, чтобы наше руководство наказали. Мы будем требовать, чтобы их заменили. Зачем такие руководители нужны?

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