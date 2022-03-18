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Звезды18 марта 2022 3:59

В Театре Ермоловой продолжают увольнять артистов: теперь уже за прогулы

17 марта Тверской суд восстановил на работе еще пятерых актеров, уволенных администрацией Олега Меньшикова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Увольнения начались 30 сентября

Увольнения начались 30 сентября

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, полгода назад администрация театра, которым руководит Олег Меньшиков, сократила труппу «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Из-за малой занятости в репертуаре под сокращение попали восемнадцать артистов, проработавших в театре не один десяток лет. Увольнения начались 30 сентября. После этого артисты пошли в суд. И их восстановили с компенсацией за вынужденные прогулы (50 - 60 тысяч) и выплатой за моральный ущерб (15 тысяч руб).

- Завтра выходим на работу, - сообщила нам актриса Елена Бурханова-Калинина.

И это безусловно победа. Хотя, с другой стороны, непонятно, как дальше работать в театре, где тебя не хотят. Первых «восстановленных» администрация приняла по-разному. Одних поставили в массовку. Другим велели приходить каждый день к 11.00, при том что нет занятости (обычно артистов вызывают на спектакли и на репетиции). Но люди ходят: боятся увольнений за прогулы.

На днях по этой причине уволили актрису Василису Пьявко. Полгода назад она случайно не попала под сокращение. Теперь её увольняют за прогулы.

- С этими ещё предстоит разобраться. Василиса тоже пойдет в суд. Это будет новый виток конфликта с администрацией, - говорит Елена Бурханова-Калинина. – В начале апреля пройдет ещё одно заседание суда. И при благоприятном исходе уже 13 артистов вернутся на работу.

- Что собираетесь делать, если ваш худрук Олег Меньшиков, мягко говорят, не очень-то вас ждет?

- Штаны просиживать не будем. Начну ходить на репетиции, даже если не занята, смотреть спектакли. И бороться. То, что мы выиграли суд, очень важно. Значит мы правы, а работодатель не прав, нарушил закон. Есть основания написать в департамент культуры письмо, чтобы наше руководство наказали. Мы будем требовать, чтобы их заменили. Зачем такие руководители нужны?

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