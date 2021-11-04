38-летняя жена Олега Меньшикова поразила своим внешним видом

Меньшиков день ото дня хорошеет, а его жена, которая моложе супруга на 23 года стала выглядеть как его ровесница

Недавно Олег Меньшиков разместил в Инстаграме фотосессию со своей 38-летней женой Анастасией Черновой.

И многие поклонники артиста отметили: Меньшиков день ото дня хорошеет, а его жена, которая моложе супруга на 23 года стала выглядеть как его ровесница. Конечно, всё можно списать на неудачный ракурс или зеленый свитер, который Насте не идет… И тем не менее.

Об этом браке ходит много слухов. В каждом интервью Меньшиков подчеркивает, что Настя очень близкий и дорогой ему человек, что он ей за многое благодарен, она не раз его выручала. «Мы как-то вросли друг в друга», - сказал Меньшиков в одном из последних своих интервью, мысли разойтись никогда не было. А вот сумел ли он ее сделать счастливой?

Говорят, молоденькую студентку ГИТИСа Анастасию Чернову нашла Меньшикову в качестве официальной супруги режиссер Галина Дубовская, с которой актер создавал свое «Театрального товарищества 814».

Галина Валерьевна рассказала ему о своей любимой ученице (Дубовская преподавала в ГИТИСе) Насте Черновой, скромной девушке из таймырского поселка Талнах.

Злые языки рассказывают, что Олег Евгеньевич сделал предложение Насте по телефону еще до знакомства. Слишком срочно понадобился ему официальный брак. Чернова, заранее подготовленная Дубовской, согласилась. По официальной же версии, с будущим мужем Настю познакомили общие друзья на концерте Михаила Жванецкого. Предложение Олег сделал Насте действительно по телефону в день ее рождения, но спустя два года после их первой встречи.

С 2005 года она честно играет роль заботливой и любящей жены, появляется с Меньшиковым на светских мероприятиях. Что бы ни говорили сплетники, они действительно живут вместе в элитной квартире на Фрунзенской набережной.

В недавнем интервью Олег Меньшиков рассказал, почему они с Настей не завели детей: «Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило». Не помог он ей и в актерской профессии, хотя амбиции у нее были. Она очень пластичная артистка, прекрасно танцует, как будто бы этим и покорила сердце Меньшикова. Сейчас об актерстве Настя говорит уже меньше, но «я чувствую, что эта боль в ней сидит, - сказал Меньшиков в интервью журнала Psychologies. - Иногда я даже чувствую себя виноватым. На курсе в ГИТИСе Настю считали способной, но потом она стала ходить на кастинги… Кого-то пугала моя фамилия, кто-то говорил: «О чем ей беспокоиться, она же с Меньшиковым, все у нее будет». В итоге Настя стала заниматься танцами, сейчас она — фитнес-тренер по пилатесу. Настя действительно это обожает».