Известный режиссер втянул Олега Меньшикова в грандиозный скандал

Олег Евгеньевич жестко разнес оппонента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Олег Долин внезапно набросился на художественного руководителя театра имени М. Н. Ермоловой. Мужчина закатил публичную истерику, заявив, что готовил некую премьеру, но Олег Меньшиков его уволил. Знаменитый актер молчать не стал.

Олег Долин разразился гневной отповедью в адрес Олега Меньшикова. Он написал открытое письмо Олегу Евгеньевичу после своего увольнения. Мужчину попросили сдать пропуск.

"Предстоящая премьера спектакля «Двенадцатая ночь» в Театре им. Ермоловой требуют открытого выяснения того, что произошло. По непонятным мне до конца мотивам, я был отстранен Вами (художественным руководителем театра), когда спектакль был практически готов. Спектакль, который я придумал и отрепетировал", - написал он в блоге.

После чего обвинил артиста в воровстве. "Вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором - низость", - заявил мужчина.

По его словам, он впервые оказался в такой ситуации. "Считаю ее совершенно недопустимой, даже вопиющей. Я - режиссер нескольких спектаклей, поставленных и успешно идущих в театрах Москвы. У меня есть имя и репутация. Вы бросаете на них тень своим решением, и я нуждаюсь в открытом разъяснении причин подобного поступка. Вы участвовали в этом спектакле как исполнитель главной роли и с первых репетиций понимали, какой спектакль рождается", - негодует он.

Долин также заявил, что ему не заплатили ни копейки. А ведь на постановку ушло аж 32 миллиона рублей. "На мой вопрос, когда можно выставлять уже счет на аванс, получил ответ: «А вот после премьеры все и получите». Неожиданная бухгалтерия. Как и предложение подписать «расторжение договора», чтобы заключить новый. Новый, как все понимают, мне никто не принес. Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего", - раздухарился режиссер.

Ответ не заставил себя ждать. Олег Евгеньевич жестко разнес оппонента. Он заявил, что Долин сам отказался решать финансовые вопросы. "Тебе было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. Никто не умолял и не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля, но ты и от этого отказался", - заверил худрук.

Он сообщил, что показывать спектакль с участием Александра Петрова, Стаси Милославской, Александры Бортич и Антона Лапенко недопустимо. "Может быть, самое время подумать, почему закончились ничем твои работы в Театре имени Пушкина, в Молодежном театре, теперь вот в Театре Ермоловой? Может быть, поискать причины в себе самом? Ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Если бы я хотел что-то украсть, то украл бы что-то поталантливее", - съязвил руководитель.

После чего назвал низостью и подлостью поведение Долина. "Любой художник имеет право на провал, но должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. У тебя, как выяснилось, ни того ни другого. Это мой последний разговор с тобой. Для меня ты нерукопожатный", - резюмировал Меньшиков.