Как выглядят уехавшие в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми: редкое фото

Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным и детьми сфотографировали в Израиле Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри почти месяц находятся в Израиле. Звездное семейство отправилось в эту страну в феврале. На днях пользователи соцсетей запечатлели знаменитостей на прогулке по Кесарии на берегу Средиземного моря.

Алла Пугачева и Максим Галкин сняли дом в курортном городке Кесария. Примадонна не раз признавалась, что любит отдыхать в Израиле. На этот раз она совмещает полезное с приятным - не только отдыхает, но и поправляет свое здоровье.

Фото: СОЦСЕТИ

Достоянием общественности стала фотография, сделанная случайными прохожими. Аллу Борисовну засняли прямо на улице с супругом и детьми - Гарри и Лизой. Певица роскошно выглядит. Она распустила волосы, надела узкие светло-серые брючки, белоснежные балетки и просторную кофту.

Что касается Галкина, то он выбрал для прогулки удлиненные шорты, футболку и кроссовки.

Фото: СОЦСЕТИ

Стоит отметить, что ранее Пугачева уверяла, что уехала из России временно, пока у ее младших детей школьные каникулы. Артистка не случайно выбрала Кесарию в качестве отдыха. Этот город носит для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад в местном храме она венчалась с Филиппом Киркоровым.

Кроме того, в Кесарии находится клиника, услугами которой артистка часто пользуется. Алла Борисовна не раз там бывала. В свое время местные медики подобрали ей препараты для лечения диабета. Благодаря лекарствам певица резко похудела, о чем лично рассказывала.