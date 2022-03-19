Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды19 марта 2022 11:30

Бард Денис Майданов придумал, чем заменить «Евровидение». Там будут песни Земфиры под балалайку

Депутат Госдумы РФ уверен, что импортозамещение пройдет незаметно
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Шоу подразумевает не только вокал, но и игру на русских музыкальных инструментах: балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка. Фото: mirgusley.com

Шоу подразумевает не только вокал, но и игру на русских музыкальных инструментах: балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка. Фото: mirgusley.com

Как известно, мечта миллионов россиян сбылась: Россия не будет участвовать в «Евровидении» — шоу, которое многие ассоциировали с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации и отрицании семейных ценностей. Европейский вещательный совет отстранил нашу страну от конкурса в этом году, в знак протеста против этого Первый канал, «Россия» и покинули организацию.

Встал вопрос об альтернативе.

Да, в России каждый год проводятся десятки крупнейших фестивалей, многие из них показывают по ТВ. Но все же масштаб «Евровидения», аудитория которого каждый год превышает полмиллиарда человек: несопоставим.

И вот, поступила идея. Певец, участник шоу «Универсальный артист» и по совместительству депутат Госдумы РФ Денис Майданов, отвечающий внутри законодательного органа в том числе и за культурный блок, предложил организовать собственный, независимый российский фестиваль. Название напрашивается само собой: «МиР». Собственно говоря, он уже идет. В прошлом году состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Московской области.

— «МиР» — сильный конкурс, который проводится среди ансамблей, хоров, оркестров и народных исполнителей, — подчеркивает Майданов. — Признаюсь, мы не рассчитывали на такой успех: участниками первого сезона стали более трех тысяч детей и подростков от 7 до 15 лет из 150 городов России и Белоруссии.

Денис уверен, что интерес к конкурсу в нашей стране будет неподдельный, потому что западные шоу порядком опостылели зрителю и в них «вымываются традиционные ценности». Шоу подразумевает не только вокал, но и игру на русских музыкальных инструментах: балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка.

— Представьте себе, как может звучать песня Земфиры «Хочешь?», исполненная на балалайке! — предполагает организатор конкурса Александр Яковлев. — Или заглавная песня из фильма «Пираты Карибского моря» на баяне! Публика не просто в восторге, а в экстазе.

Как и «Евровидение», в российском конкурсе «МиР» смогут участвовать артисты со всего мира: из Донецкой и Луганской народных республик, Индии, Китая, Сербии, Казахстана и Узбекистана.

ТелевизорТелевизор: Шоу