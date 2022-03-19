Бард Денис Майданов придумал, чем заменить «Евровидение». Там будут песни Земфиры под балалайку

Шоу подразумевает не только вокал, но и игру на русских музыкальных инструментах: балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка. Фото: mirgusley.com

Как известно, мечта миллионов россиян сбылась: Россия не будет участвовать в «Евровидении» — шоу, которое многие ассоциировали с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации и отрицании семейных ценностей. Европейский вещательный совет отстранил нашу страну от конкурса в этом году, в знак протеста против этого Первый канал, «Россия» и покинули организацию.

Встал вопрос об альтернативе.

Да, в России каждый год проводятся десятки крупнейших фестивалей, многие из них показывают по ТВ. Но все же масштаб «Евровидения», аудитория которого каждый год превышает полмиллиарда человек: несопоставим.

И вот, поступила идея. Певец, участник шоу «Универсальный артист» и по совместительству депутат Госдумы РФ Денис Майданов, отвечающий внутри законодательного органа в том числе и за культурный блок, предложил организовать собственный, независимый российский фестиваль. Название напрашивается само собой: «МиР». Собственно говоря, он уже идет. В прошлом году состоялся при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Московской области.

— «МиР» — сильный конкурс, который проводится среди ансамблей, хоров, оркестров и народных исполнителей, — подчеркивает Майданов. — Признаюсь, мы не рассчитывали на такой успех: участниками первого сезона стали более трех тысяч детей и подростков от 7 до 15 лет из 150 городов России и Белоруссии.

Денис уверен, что интерес к конкурсу в нашей стране будет неподдельный, потому что западные шоу порядком опостылели зрителю и в них «вымываются традиционные ценности». Шоу подразумевает не только вокал, но и игру на русских музыкальных инструментах: балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка.

— Представьте себе, как может звучать песня Земфиры «Хочешь?», исполненная на балалайке! — предполагает организатор конкурса Александр Яковлев. — Или заглавная песня из фильма «Пираты Карибского моря» на баяне! Публика не просто в восторге, а в экстазе.

Как и «Евровидение», в российском конкурсе «МиР» смогут участвовать артисты со всего мира: из Донецкой и Луганской народных республик, Индии, Китая, Сербии, Казахстана и Узбекистана.