Тяжелобольной Борис Моисеев лишился всего имущества

Певец Борис Моисеев разбит инсультом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перенесший два инсульта Борис Моисеев в последние годы живет затворником: певец давно не выступает, не мелькает на телевидении и светских мероприятиях, на звонки репортеров трубки не берет. Однако, как выяснилось, дозвониться звезде не может даже родной брат Маркс Толкач, живущий в Канаде. Он уверен, что директор певца Сергей Горох умышленно держит родню на расстоянии, чтобы завладеть имуществом тяжелобольного Бориса Михайловича.

Старшего брата одинокий Моисеев считал своим единственным наследником: несколько лет назад в ток-шоу «Секрет на миллион» артист обещал передать все свое имущество Марксу, которого ласково называл Мариком. Но буквально за пару лет недвижимость певца досталась совершенно чужим людям.

В последний раз Моисеев появлялся на публике в мае 2021 года на юбилее Кристины Орбакайте. Дочь Примадонны получила от певца по-настоящему королевский подарок: в завещании он отписал ей свои апартаменты в Юрмале стоимостью 200 тысяч евро (по нынешнему курсу это около 24 млн рублей). О том, что юрмальская квартира ушла Орбакайте, старший брат узнал из прессы.

А теперь оказалась, что и столичное жилье больше не принадлежит Борису Моисееву. Как выяснили репортёры программы «Ты не поверишь!», певец давно не появлялся в своей 120-метровой квартире в центре Москвы. Зато его директора Сергея Гороха охрана видит регулярно. И согласно выписке из ЕГРН, с августа 2020 года именно Горох владеет звездными апартаментами.

- У Бориса были картины, сувениры, антиквариат. Но как я слышал, Горох все это распродал. Дома у Бориса уже ничего нет, - пожаловался Маркс Толкач в эфире "Ты не поверишь!". Кроме того, он не исключил, что проблемы со здоровьем знаменитого брата тоже неслучайны. - Как это так, человек перенес инсульт: надо было исключить курево, алкоголь. А он - раз! - и получает второй инсульт. Потихонечку его отправляют на тот свет...

При этом Сергей Горох все обвинения в свой адрес поспешил опровергнуть. Мол, он никогда не изолировал артиста от родных: Борис Моисеев сам выбирает, с кем ему общаться.

- Он нормально себя чувствует, все прекрасно. На день рождения (4 марта артисту исполнилось 68 лет. - Ред.) получил множество подарков и поздравлений. Мне никто не звонил, у меня нет ни одного неотвеченного вызова, - оправдался директор в разговоре с журналистами. - Борис всегда доступен, у него телефон всегда работает. А уж на кого он не снимает трубку, это его личное дело.

Брат, в свою очередь, заверил: богатства певца ему не нужны. Он готов забрать Моисеева в Канаду и заботиться о его здоровье. Однако, наладить связь со знаменитым родственником ему пока не удалось.