Соседка раскрыла правду о тяжелобольном Борисе Моисееве: "У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все"

Певец разбит инсультом, не говорит и стал отшельником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Борис Моисеев перенес два инсульта и ходит только по квартире. Окна в его апартаментах в Москве почти всегда плотно задернуты шторами. Но отшельником артист стал не по собственной воле. Соседка звезда рассказала правду о вокалисте.

"У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все", - поведала соседка Бориса Мосеева. По словам Натальи Закашанской, она давно не видела певца.

В свою очередь, его хороший приятель Артур Гаспарян не скрывает, что вокалист уже не тот, что прежде: "Я не буду лукавить и что-то придумывать. Он говорит с трудом".

Сегодня Алла Пугачева и Нелли Кобзон - главные женщины в жизни Бориса. "Это его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение. Алла Борисовна и супруга, вдова Иосифа Кобзона, Нелли. Это такие, что называется, для души", - поделился Гаспарян.

Все необходимые лекарства и продукты заслуженному артисту приносит его бывший директор и близкий друг Сергей Горох. Он на шаг не отходит от Моисеева.

Артист нуждается в постоянной поддержке врачей. "Здесь восстановление полное пока не произошло. И это говорит о том, что есть очаг повреждения, который не дает полностью привести организм в порядок", - объясняет невролог Сергей Длин.