Мобильные приложения Сбербанка больше нельзя скачать в AppStore: Отвечаем на четыре главных вопроса клиентов

В AppStore теперь нельзя скачивать все приложения Сбера Фото: Shutterstock

Санкции продолжают бить по обычным россиянам. В данном случае - клиентам Сбербанка, который попал под западные ограничения. Как сообщает Сбер, его приложения больше недоступны для скачивания в AppStore (то есть для владельцев айфонов и пользователей операционной системы iOS). Отвечаем на главные вопросы клиентов банка.

1. Что именно недоступно?

В AppStore теперь нельзя скачивать все приложения Сбера: СберБанк Онлайн, СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.

2. А что с уже установленными приложениями?

- Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка, - сообщает Сбер на своем сайте.

Но вот обновлять приложения, установленные на телефоны с операционной системой iOS, теперь будет нельзя.

3. Что делать тем пользователям iOS, кто не успел установить Сбербанк Онлайн?

Проверять свой баланс, отправлять деньги, открывать вклады и совершать все остальные операции можно через старую добрую web-версию Сбербанк Онлайн. Открываете страницу в любом браузере, заходите в свой личный кабинет и ни в чем себе не отказываете.

4. Что изменилось для пользователей Android?

Ничего не изменилось. В магазине Google Play для телефонов, работающих на Android, пока можно скачать все эти приложения без проблем.