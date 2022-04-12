Киев пугает херсонцев, что Россия уйдет из Новороссии

За лентой лежит Херсонщина. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Обычному, как я, россиянину попасть сейчас из Крыма в Херсон непросто. Российские пограничники не пускают. Даже для журналиста нужно множество разрешений от разных ведомств. Ведомствам же, понятно, не хочется брать ответственность, и чтобы отбить охоту, они стращают, что там «за лентой» под каждым кустом сидят диверсанты-нацики, которые только ждут, когда из Крыма поедет корреспондент.

А потому, признаться, когда я уселся в армейский бронеавтомобиль «Тигр», и машина пересекла ту «ленту», настроение было… далеким от эйфории. До Херсона 130 верст. Со мною группа офицеров и прапорщиков Росгвардии. Едва отъехали, водитель Рамиль (имена изменены) принялся рассказывать, как он попал на кавказскую свадьбу, где столкнулся с незнакомыми для татар и русских обычаями, пережил конфуз. У Рамиля талант эстрадника. И скоро все в этом «Тигре», включая меня, тряслись от хохота. Мои тревоги исчезли мигом. Казалось, едем не фронтовой дорогой, где по обочинам разбитая и сожженная техника - как наша, так и украинская - а мчимся по мирному пригородному шоссе веселой такой компанией на пикник.

На Херсон едем не только мы. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ДЕВУШКА В РОЗОВОЙ КОФТОЧКЕ

Справа-слева много гигантских ветряных генераторов, как альтернатива российскому топливу. Но ветра нет, и лопасти их не крутятся. К сожалению, бронированные окна «Тигра» не гожи для качественной фотосъемки, посему картинки проще мне передать словами. Кругом поля, ровные и огромные. Но редко, где видно трактор, так как горючего на Херсонщине почти нет. По той же причине машины на трассе редкость. Очень много еще теплиц высотой от полуметра и до двух. Они тянутся на километры. Вокруг копошатся люди. В больших теплицах явно выращивают помидоры и огурцы. В малых клубнику, лук и другую зелень.

В утробе "Тигра"... Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По обочинам - много разбитой техники. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В нашем «Тигре» едет госдумовский депутат, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. На обочине в одном из придорожных сел его ждет симпатичная блондинка в розовой кофточке. При виде оной водителю надо остановиться. Блондинка - местная активистка. Кастюкевич должен ей передать мешок с медикаментами для селян, как было оговорено заранее. А вот и девушка. Тормозим. гвардейцы в масках подзывают ее к автомобилю, но та пугается почему-то. Оказалось, это не «наша» девушка, и кофточка у нее не розовая, а светло-красная. Скоро находим нужную нам блондинку, которая без опаски улыбается нашим воинам, не боится мести националистов. Игорь Кастюкевич работает здесь, в основном, по гуманитарной линии, закрывая дефицит лекарственных препаратов и приучая местных не бояться нашего человека с ружьем.

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Чем ближе к Херсону, тем дорога опаснее. Мой сосед слева - росгвардеец Садык, который только что мне рассказывал про свой красивый, уютный город, расположенный под Казанью, вдруг, словно почуяв что-то, открывает резко верхний люк, высовывается по грудь с пулеметом и зорко всматривается в придорожный лес. Садык - самый меткий из нашей группы, и если что, он не промахнется. А в «Тигре» наяривает Виктор Цой. Песни из девяностых.

Диверсанты под прицелом. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

КАК ТУТ ИЗ ПРОСТАКОВ ГОТОВЯТ СМЕРТНИКОВ

При въезде в Херсон слышится артиллерийская канонада на западной стороне. Бу-бу-бух! - это наши стреляют в нациков. Ба-ба-дзынь! - это нацики бьют по нашим. Примерно на десять «бу-бухов» один «ба-дзынь». Хреново натовцы снарядами их снабжают. В Херсоне почти что не было противления Российской армии, поэтому город остался цел. Хотя и не обошлось без трагедии. Бесноватые нацики сколотили группу энтузиастов, готовых бросаться на бронетехнику с коктейлями Молотова. Им сказали, что русские танки бессильны перед коктейлями. Надо бутылку разбить о танк и бежать за дерево. Там наблюдать, как тот танк горит и делать героические селфи. Так легковерные стали метать бутылки из-за деревьев в Сиреневом парке. Конечно, все они и погибли. Случилось это 1 марта. Про ту историю не рассказывали в украинских СМИ, дабы не напугать других дурачков, которых можно также использовать одноразово с огненными бутылочками в иных городах и весях против российской техники.

Дело было в степях Херсонщины... Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В полдень на центральной площади Херсона и в нескольких точках вокруг нее собрались толпы людей в ожидании российской гуманитарной помощи. Я не успел заснять, как к одной из групп подошел полноватый мужик лет шестидесяти. В руках две большие кошелки неясно с чем. Подошел и давай орать по-русски, что «все вы тут суки, твари… еду берете от оккупантов». (В Херсоне, как я заметил, все говорят по-русски). Мужика обложили со всех сторон трехэтажным матом, и тот резво покинул площадь.

Люди ждут машины с гуманитаркой. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ВСЕ РАВНО ЧЬЯ ВЛАСТЬ, ЛИШЬ БЫ НАРОДНАЯ

Ко мне собравшиеся отнеслись спокойно, хотя на камеру говорить боятся. Прячут лица от объектива. Больше всего боятся, что наша армия вдруг уйдет из Херсона. И тогда со всеми, кто брал российские консервы, крупы и макароны, нацисты расправятся также зверски, как с теми, кто брал нашу помощь в Буче. Тем более, что советник украинского президента Алексей Арестович - второй украинский фрик, брехун после киевского политика Антона Геращенко - уже не раз заявил, что россияне собираются уйти из Херсонской области. Понятно, что это сделано с единой целью - запугать население. И люди действительно испугались. Как рассказывают военные, после этого многие горожане, что готовы были с нами сотрудничать, «залегли на дно» и понять их можно.

Российский флаг над Херсоном. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Вот ведь какой парадокс получается: киевская власть пугает украинское население тем, что уйдут российские «оккупанты», а они вернутся. Поэтому люди, с которыми я беседовал, избегают политической темы. Их больше интересует их новое будущее. Посему осторожно спрашивают: сколько в Москве моя семья платит в месяц за газ, если в долларах? К рублям тут еще не привыкли. Отвечаю, примерно, 3 доллара в месяц. Переглядываются и, похоже, не очень верят.

Центральная площадь Херсона. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Дальнейший наш разговор показывает, что среднему обывателю все равно, чья будет, какая власть, главное, чтобы при этой власти жилось сытно и спокойно. А еще чтобы эта власть не требовала отречься от родного им русского языка.

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