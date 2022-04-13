Врачи-предатели бросили больных детей и уехали из Херсона в Европу, пользуясь ситуацией

В аптеках Херсона с лекарствами проблематично. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Херсоне корреспонденту работать сложно из-за чрезмерной опеки наших военных: туда не ходи, сюда опасно, и там может прилететь. Но на то они и военные, чтобы оберегать гражданских в лихое время в тревожном месте.

Местные жители все чаще тянутся к нашим воинам, стоящим на блокпостах и на охране важных объектов. Вот подошли молодая женщина и мужчина. Женщина показывает фотографию своего мужа Александра Фесенко, который утром 7 апреля отправился в Николаев по неотложным делам. В 11 часов позвонил, сказал, что он под Николаевом. И более от него никаких вестей. Женщине советуют обратиться в комендатуру. Под Николаевом наших пока что нет. По-видимому Фесенко там на украинском блокпосту вызвал у нациков подозрение, как человек, приехавший со стороны российских войск. Что далее стало с ним, остается только гадать. Шпиономания ныне на Украине запредельная.

Херсонец пропал под Николаевом Фото: Николай ВАРСЕГОВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ В НАЦИСТОВ НЕ ПРЕВРАТИТСЯ

Все чаще к нашим бойцам подходят любопытные дети - поколение, еще не одураченное антироссийской ненавистью. И есть надежда, что им это не грозит. Военные детям особо рады. Ведь у самих такие же дома ждут по Рязаням, Казаням, Тулам… . Когда закончится эта командировка никто не знает. И с женой так просто по телефону не свяжешься в условиях сверхсекретности. Все эти якобы перехваченные СБУ и вброшенные в интернет разговоры наших военных с женами - «Света, мы тут украинский магазин ограбили, так я тебе телевизор плазменный привезу в Саратов» - вызывают здоровый хохот, столь полезный в тоске по родине.

Помогите найти человека Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Побьем нацистов, я отдыхать в Беларусь поеду, - строит планы росгвардеец Андрей. - Там у меня родня по материнской линии.

- А батя русский?

- Не поверите, - улыбается он под маской, - отец у меня западный украинец. Но с нацистами моя украинская родня никак не связана. Наступит время, не сомневаюсь, я погощу и там на западе Украины.

Люди ждут машины с гуманитаркой Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Разговор с Андреем у нас происходит во дворе областной детской больницы. В этот момент женщина везет в коляске больного ребенка. Андрей достает из подсумка яблоко:

- Мамаша, можно я его угощу?

- Пожалуйста… .

Над Херсоном российские флаги Фото: Николай ВАРСЕГОВ

КАТАСТРОФЫ НЕТ, НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Бытуют наши военные в основном в административных зданиях, что в секрете не утаить. По одному из таких объектов пару недель назад ВСУ запустили «Точку-У», но российская ПВО сшибла ее на подлете к городу. Бойцы, что на передовой, располагаются в палатках под защитою «Панцирей» и другой ПВО. На питание никто не жалуется. Кормят сытно и вкусно. С гигиеною все в порядке.

Гуманитарной катастрофы в Херсоне, как вопит про то украинская пресса, нет. Хлеб, крупы, мясные продукты, как рассказывают горожане, продаются в магазинах, на рынках и по доступным ценам. Но далеко не в том изобилии, как до спецоперации.

Наши военные охраняют покой в Херсоне Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Сложно в городе с медицинскими препаратами для диабетиков, гипертоников, сердечников, да и для всяких других больных. Когда началась военная операция, многие закупили все препараты на тысячу лет вперед. И вот сейчас у кого-то дома аптечный склад, а кто-то страдает из-за нехватки лекарства. Сейчас в аптеках мази от кожной хвори, да от простуды таблетки, капли.

Наши военные охраняют Херсон Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ХЕРСОНСКАЯ ДОКТОР МЕНГЕЛЕ

Не хватает в больницах и докторов, поскольку часть из них оказались предателями. Довольно мерзкая история вышла в Херсонской детской областной больнице, где главврачом была некая Инна Холодняк. Ныне разгневанные мамы больных детей называют ее доктором Менгеле, известным нацистским извергом Второй мировой войны. Вот что сказывают про эту даму в сетях: «Главврач Херсонской детской областной больницы Инна Холодняк поставила под угрозу жизни маленьких пациентов, отказавшись принимать медикаменты, материалы и питание от временной военной администрации, хотя больница испытывает недостаток лекарств и продуктов. На следующий день главврач не явилась в больницу и попыталась инсценировать свое похищение, хотя местные жители регулярно видят ее в городе. Кстати еще в феврале 2022 года Холодняк жаловалась журналистам на значительный рост детской смертности из-за отсутствия квалифицированных специалистов, медикаментов и оборудования».

ВРИО главврача Виктор Бурдовицин ждет наших волонтеров Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Про Холодняк рассказывают, как про аферистку, попавшую на пост главврача путем сомнительным. С началом нашей спецоперации Холодняк, как и ей подобные, получили шанс стать не просто беженцами в Европу, а беженцами с оккупированных территорий, которым «грозит расправа от оккупантов». И с этим статусом можно претендовать на прописку не просто в какой-то Польше, а стать гражданином Франции, Англии, Швеции, Нидерландов… . Конечно, для Холодняк, как и для всяких других врачей областной детской больницы, никакой опасности от Российской армии близко не было. Как работали, так и работайте. Есть видеозапись, где наши предлагают Ирине Холодняк медикаменты и прочую помощь. На что она отвечает без всякой дерзости: у нас-де есть все необходимое. На самом деле, это неправда. Даже в мирное время, как рассказал мне ВРИО главврача этой больницы Виктор Бурдовицин, многие дорогие медикаменты для больных детей родители были вынуждены искать, покупать на свои деньги. Но главврач стоически не приняла от россиян помощь страдающим украинским детям и может ныне где-то в Германии рассказывать о своем «героическом» поступке.

Новое поколение херсонцев желает с нами дружить Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В то же время многие порядочные доктора, как в детской, так и в других больницах города, остались. Они охотно сотрудничают с нашими представителями от медицины, составляют списки самых необходимых лекарств. Ведутся переговоры и о российских медиках-волонтерах, которые могут приехать добровольцами в Херсон на замену тем, кто сбежали подло в Западную Европу, пользуясь столь «счастливым» случаем.

С юными херсонцами легче найти общий язык Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Но где эти волонтеры-медики будут жить и в каких условиях? - спрашиваю Виктора Степановича, исполняющего обязанности главврача.

- Мы можем им на первых порах предоставить помещения прямо у нас в больнице, - отвечает он. - У нас есть свободные комнаты, кабинеты. Все они без удобств, конечно. Но временно жить там можно. А когда мирная жизнь наладится, думаю, город выделит им и приличное жилье. Кстати сказать, город ранее бесплатно выдал квартиры тем врачам, которые убежали. Если российские волонтеры приедут к нам, должен сразу предупредить, что на первых порах работать придется им почти круглосуточно. И работа весьма тяжелая. Такая вот сложилась ситуация с больными детьми.

Скоро привезут гуманитарку Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но сбежавших Виктор Степанович не жалеет. Даже рад, что отпали те, кто недостойны звания медиков, которым нельзя доверять детей.

Следует упредить энтузиастов от медицины, что без предварительного отбора в Херсон вас не пустят. А у кого есть желание, следует обратиться в Минздрав России.

Херсон город мирный Фото: Николай ВАРСЕГОВ

***

А закончим сей репортаж на хорошей ноте. В Херсоне на Аллее Славы Героев Великой Отечественной войны наши опять зажгли Вечный огонь, ранее потушенный пробандеровскими властями города. Хочется верить, что этот Вечный огонь в Херсоне уже навечно.

Херсон красивый город Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Центральная площадь Херсона Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Юные херсонцы не боятся нашего человека с ружьем Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 13 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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