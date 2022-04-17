В Харьковскую область доставлено 50 тонн гуманитарной помощи

Семьи с маленькими детьми вынуждены жить без электричества, телефонной связи, подвоза питьевой воды и продуктов питания. Фото: стоп-кадр видео МО

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции в сопровождении военной полиции доставили более 50 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области (Украина).

Это очередной конвой с гуманитаркой из соседней Белгородской области.

В Минобороны России рассказывают: "Пограничный переход гуманитарные конвои пересекают по несколько раз в неделю. Местные дороги водители многотонных фур уже, кажется, и без навигаторов знают наизусть. Как и места в посёлках и городах Харьковской области, где люди, скрываясь в подвалах от обстрелов украинских артиллерии и минометов, ждут помощи. Для больших упаковок промышленных товаров жители нашли отдельные помещения. Там складировали доставленную гумпомощь. Ценный груз на складе расфасуют по продуктовым наборам, чтобы потом раздать их нуждающимся. А это, по сути, все, кто остался в разрушенных населенных пунктах. Раздачей займутся в ближайшие дни. А военный гуманитарный конвой выдвинулся дальше".

Местные жители начали самоорганизовываться, составляют заранее списки, по которым и раздаются продуктовые наборы.

Первыми часть гуманитарной помощи получила жители, которые боятся выходить из подвалов. Они объединены одним страхом – быть уничтоженными в результате непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов.

- Жители стараются без крайней необходимости из домов не выходить. За долгие недели обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов стало ясно – нужно быть поближе к погребу. Поэтому даже живущие на соседних улицах иногда не виделись с конца февраля, - рассказывают местные жители.

В результате обстрелов украинских военных ранены десятки мирных жителей, уничтожены и повреждены несколько жилых домов, гражданские автомобили. Семьи с маленькими детьми вынуждены жить без электричества, телефонной связи, подвоза питьевой воды и продуктов питания, вынуждены укрываться и прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.

После доставки и раздачи очередной гумпомощи военная колонна вернулась на территорию Российской Федерации без происшествий.

СПРАВКА "КП"

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает в круглосуточном режиме.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 266,9 тонны гуманитарных грузов, проведены

840 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 315 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 17 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 апреля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что представляет собой нынешняя Украина, и почему она такой стала

Как незалежная превратилась в страну страха, ненависти и жажды мести (подробности)

Как встречают российскую помощь крымские татары из херсонского поселка

Наш спецкор Николай Варсегов передает из южного сектора специальной военной операции (подробности)

Разрушенные дома, ржавые танки и могилы во дворах: Мариуполь в объективе фотокорреспондента "Комсомольской правды"

Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин прошелся по центру города Мариуполя (подробности)