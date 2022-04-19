Как выглядит «Азовсталь» перед штурмом. Фоторепортаж из Мариуполя

Последние ряды мариупольских жилых домов, перед заводом "Азовсталь" напоминают мне центр Грозного образца января 1995 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние ряды мариупольских жилых домов, перед заводом "Азовсталь" напоминают мне центр Грозного образца января 1995 года. Разбитые здания, срубленные искалеченные осколками и пулями с ещё нераспустившиеся листвой деревья. Кучи битого кирпича и бетона, да разбитые в хлам машины. Постоянно гремит тяжёлая артиллерия. А очереди 30-миллиметровых пушек БТРов, работающих не жалея снарядов, услышал бы и глухой.

Постоянно гремит тяжёлая артиллерия. А очереди 30-миллиметровых пушек БТРов, работающих не жалея снарядов, услышал бы и глухой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в километре отсюда люди выползают из подвалов погреться под лучами уже тёплого весеннего солнышка. Рядом с подъездами они варят похлёбку на кострах. Во дворах местами видны свежие могилки. Так же еще лежат и тела. Сил не осталось у людей даже похоронить соседей. Да это и опасно. В любую секунду может прилететь снаряд.

К передовой подтянулось несколько БТРов. Выезжая на несколько десятков секунд из укрытия он мочит очередями из 30-миллиметровых снарядов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние силы уходят у них на эмоции, увидев журналистов. Рассказывают о том, как они существуют в подвалах. Просят батарейки для фонариков и лекарства. Люди живут недалеко от передовой. Но сюда еще не доходит гуманитарная помощь в нужном объеме.

Противник находится всего в нескольких сот метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На переднем рубеже увидели морпехов с юга России. Формой они ничем не отличаются от остальных войск, кроме шевронов.

К передовой подтянулось несколько БТРов. Выезжая на несколько десятков секунд из укрытия он мочит очередями из 30-миллиметровых снарядов. Скорострельность пушки такая, что на снимке видны пять стрелянных гильз, летящих в воздухе, выброшенных пушкой. Отстреляв боекомплект БТР возвращается в укрытие.

В ход идут и гранатометы "муха". Его гранаты пробивают все стандартные стены домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Противник находится всего в нескольких сот метров. Из подствольных гранатометов морпехи ведут огонь по навесной траектории, в расчете, что граната поразит противника, укрывающегося за домами.

На обратном пути среди множества проделанных БТР-ами колей и следов мой коллега журналист Филипп Прокудин увидел мину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ход идут и гранатометы "муха". Его гранаты пробивают все стандартные стены домов. Саперы готовят еще один сюрприз. Называется он змей-горыныч. Длинная, с десяток метров колбаса взрывчатки обычно используется для проделывания проходов в минных заграждениях. Реактивный заряд несёт такую "колбаску". Она падает на землю и взрывается, расчищая от мин проход. Но её здесь используют и для уничтожения укрепления противника.

Скоро в Мариуполе стрельба прекратится. Этого с надеждой ждут все. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Мама дорогая! Не может быть!", - вижу в руках морпеха американскую винтовку М-16. Это что военный трофей? Ну не военный и не настоящий. Это страйбольная винтовка, которая стреляет всего лишь пластмассовыми шариками. Нашёл ее боец во дворе дома. Вот в паузу между боями пострелять можно и потренироваться в меткости.

Это страйбольная винтовка, которая стреляет всего лишь пластмассовыми шариками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На обратном пути среди множества проделанных БТР-ами колей и следов мой коллега журналист Филипп Прокудин увидел мину. Она нахально торчала из земли. Вероятно, дожди смыли землю с противотанковой мины. Об опасной находке сразу сообщили военным. Они быстро написали на картонке слово мина и приспособили эту табличку на большую палку, которую воткнули рядом с находкой. У сапёров много работы. Как только освободятся, сразу займутся и этой миной. Чем дальше от передовой, тем стрельба и разрывы все глуше. Скоро в Мариуполе стрельба прекратится. Этого с надеждой ждут все.

Вероятно, дожди смыли землю с противотанковой мины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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