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19 апреля 2022 11:40

Как выглядит «Азовсталь» перед штурмом. Фоторепортаж из Мариуполя

Фотокорреспондент Владимир Веленгурин - о дороге к передовой "Азовстали"
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последние ряды мариупольских жилых домов, перед заводом "Азовсталь" напоминают мне центр Грозного образца января 1995 года.

Последние ряды мариупольских жилых домов, перед заводом "Азовсталь" напоминают мне центр Грозного образца января 1995 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние ряды мариупольских жилых домов, перед заводом "Азовсталь" напоминают мне центр Грозного образца января 1995 года. Разбитые здания, срубленные искалеченные осколками и пулями с ещё нераспустившиеся листвой деревья. Кучи битого кирпича и бетона, да разбитые в хлам машины. Постоянно гремит тяжёлая артиллерия. А очереди 30-миллиметровых пушек БТРов, работающих не жалея снарядов, услышал бы и глухой.

Постоянно гремит тяжёлая артиллерия. А очереди 30-миллиметровых пушек БТРов, работающих не жалея снарядов, услышал бы и глухой.

Постоянно гремит тяжёлая артиллерия. А очереди 30-миллиметровых пушек БТРов, работающих не жалея снарядов, услышал бы и глухой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в километре отсюда люди выползают из подвалов погреться под лучами уже тёплого весеннего солнышка. Рядом с подъездами они варят похлёбку на кострах. Во дворах местами видны свежие могилки. Так же еще лежат и тела. Сил не осталось у людей даже похоронить соседей. Да это и опасно. В любую секунду может прилететь снаряд.

К передовой подтянулось несколько БТРов. Выезжая на несколько десятков секунд из укрытия он мочит очередями из 30-миллиметровых снарядов.

К передовой подтянулось несколько БТРов. Выезжая на несколько десятков секунд из укрытия он мочит очередями из 30-миллиметровых снарядов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние силы уходят у них на эмоции, увидев журналистов. Рассказывают о том, как они существуют в подвалах. Просят батарейки для фонариков и лекарства. Люди живут недалеко от передовой. Но сюда еще не доходит гуманитарная помощь в нужном объеме.

Противник находится всего в нескольких сот метров.

Противник находится всего в нескольких сот метров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На переднем рубеже увидели морпехов с юга России. Формой они ничем не отличаются от остальных войск, кроме шевронов.

К передовой подтянулось несколько БТРов. Выезжая на несколько десятков секунд из укрытия он мочит очередями из 30-миллиметровых снарядов. Скорострельность пушки такая, что на снимке видны пять стрелянных гильз, летящих в воздухе, выброшенных пушкой. Отстреляв боекомплект БТР возвращается в укрытие.

В ход идут и гранатометы "муха". Его гранаты пробивают все стандартные стены домов.

В ход идут и гранатометы "муха". Его гранаты пробивают все стандартные стены домов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Противник находится всего в нескольких сот метров. Из подствольных гранатометов морпехи ведут огонь по навесной траектории, в расчете, что граната поразит противника, укрывающегося за домами.

На обратном пути среди множества проделанных БТР-ами колей и следов мой коллега журналист Филипп Прокудин увидел мину.

На обратном пути среди множества проделанных БТР-ами колей и следов мой коллега журналист Филипп Прокудин увидел мину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ход идут и гранатометы "муха". Его гранаты пробивают все стандартные стены домов. Саперы готовят еще один сюрприз. Называется он змей-горыныч. Длинная, с десяток метров колбаса взрывчатки обычно используется для проделывания проходов в минных заграждениях. Реактивный заряд несёт такую "колбаску". Она падает на землю и взрывается, расчищая от мин проход. Но её здесь используют и для уничтожения укрепления противника.

Скоро в Мариуполе стрельба прекратится. Этого с надеждой ждут все.

Скоро в Мариуполе стрельба прекратится. Этого с надеждой ждут все.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Мама дорогая! Не может быть!", - вижу в руках морпеха американскую винтовку М-16. Это что военный трофей? Ну не военный и не настоящий. Это страйбольная винтовка, которая стреляет всего лишь пластмассовыми шариками. Нашёл ее боец во дворе дома. Вот в паузу между боями пострелять можно и потренироваться в меткости.

Это страйбольная винтовка, которая стреляет всего лишь пластмассовыми шариками.

Это страйбольная винтовка, которая стреляет всего лишь пластмассовыми шариками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На обратном пути среди множества проделанных БТР-ами колей и следов мой коллега журналист Филипп Прокудин увидел мину. Она нахально торчала из земли. Вероятно, дожди смыли землю с противотанковой мины. Об опасной находке сразу сообщили военным. Они быстро написали на картонке слово мина и приспособили эту табличку на большую палку, которую воткнули рядом с находкой. У сапёров много работы. Как только освободятся, сразу займутся и этой миной. Чем дальше от передовой, тем стрельба и разрывы все глуше. Скоро в Мариуполе стрельба прекратится. Этого с надеждой ждут все.

Вероятно, дожди смыли землю с противотанковой мины.

Вероятно, дожди смыли землю с противотанковой мины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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