Зачем Чулпан Хаматова, Анна Нетребко и другие звезды пытаются вывезти Россию из себя

Так или иначе, теперь в эфире латвийского ТВ мы видим совсем другую Чулпан. Интонация и риторика резко поменялись

Удивительное время проживаем: будто голуби мира с оливковыми веточками в клюве, летят представители творческой элиты в теплые края. Подальше от скреп, дремучего народа и санкций: например, в Израиль, воюющий со всеми вокруг примерно всегда.

Только вот зачем?

Да, эмиграция не носит массовый характер.

Да, испугавшиеся артисты не находятся в статусе отчаявшихся белых офицеров, как герои романа «Бег» по пути в Париж или Константинополь.

Да и с философскими пароходами, уж простите, по всем параметрам — от размаха до масштаба фигур — сравнить временную миграцию русского шоубиза тоже сложновато.

Однако явление существует и очень хочется понять, что движет звездами и можно ли так просто сбежать от родины? Почему-то сразу вспоминается философский диалог заросшего сантехника Афони с милиционером на аэродроме: «Да от себя-то убежать можно, а вот от милиции...»

Почему-то сразу вспоминается философский диалог заросшего сантехника Афони с милиционером

1. Что меняет отъезд?

Десятки миллионов рублей с заоблачных гонораров были накоплены в России, еще больше было потрачено. Именно это и дает техническую возможность артистам не соглашаться из-за границы. И это несколько, скажем так, неравная детерминация для скорби. Почти 70% россиян никогда не были за границей, перед ними такой вопрос не стоит. Выходит, гражданская ответственность зависит от достатка? Как цинично.

Но даже если звезды массово решили выразить личную позицию, на которую у каждого есть святое право, как они смогут повлиять на ситуацию? Разве это приблизило мир во всем мире? Или стало примером для других жителей страны, которые теперь должны скопиться на границах при выезде из России, как в Польше?

Может, стало благородной жертвой на алтарь дружбы народов?

Увы, нет. Стоит зайти в любой антироссийский паблик и почитать, что думают там и про всех без исключения русских людей — в том числе и про тех, кто спешно убыл из России.

Эпитеты, увы, одинаковые.

Поэтому в настоящий момент отъезд больше похож на сбывшуюся мечту, в которой так долго приходилось себе отказывать.

2. Эмиграция — повод быть искренним?

В России Чулпан Хаматову давно сделали иконой (фонд «Подари жизнь», детские врачи и проч.), но от любви до ненависти одна роль — и стоило артистке перевоплотиться в Раису Горбачеву («Горбачев», Театр наций) и Зулейху (сериал по книге Гузель Яхиной), как потоки жесткой критики от аудитории, не считающей Советский Союз филиалом ада, обрушился лично на актрису. В то же время прогрессивная общественность, алчущая сатисфакции и приватизировавшая Чулпан, поклевывала артистку за государственные премии и призыв голосовать за Владимира Путина на президентских выборах.

Чем дальше, тем больше Хаматова становилась чужой среди своих.

Возможно, все это и послужило настоящим поводом для эмиграции.

Возможно, что-то другое. Более глубокое.

Так или иначе, теперь в эфире латвийского ТВ мы видим совсем другую Чулпан. Интонация и риторика резко поменялись. Из интервью каналу LTV европейская публика узнала, что Хаматову жестоко шантажировали перед выборами, профессию онколога-гематолога в России собирались отменить, благотворительностью можно заниматься только в обмен на услуги, госпремии — это «бредятина», звание народной артистки — советский атавизм, русские люди «заколдованы телевидением» (где показывают сериалы с Чулпан) и «мутируют», узнать правду из СМИ в России нет шансов, за один день из страны уехали 500 тысяч человек, а за отказ нарисовать букву Z на фасаде учреждений культуры — избивают. Много раз упоминается Холокост, геноцид и 1937 год. Некоторые друзья артистки «ничего не едят и не пьют, ничего не могут сказать».

Ох. Что ж...

Все это — скажем так, крайне субъективно. Вот Youtube хранит видеоролики, где видно, с какой радостью и счастьем на лице Чулпан получала госпремии, проходя через кремлевские залы. Если и это игра, то слишком самозабвенная. И где тогда настоящая Хаматова? Актеры — люди впечатлительные, эмоциональные и могут забывать, что происходило совсем недавно (артистка запамятовала гастроли в Крыму): поэтому многие и зовут их детьми; в практическом смысле в том числе, слишком уж наивны и непоследовательны. Но если Чулпан искренне верит во все, что говорит, остается только порадоваться, что ей больше не придется мимикрировать и жить в кромешном ужасе.

И все же фраза «Я точно знаю, что я не предатель» оставляет повод сомневаться в твердости намерений и ощущении внутренней правоты звезды.

3. Агитпоезд - на Европу!

В довольно жестком интервью латвийскому телеканалу Хаматову буквально приперли к стенке, как на допросе, и она отчетливо и местами даже громко повторила несколько раз, что во всем виновата Россия и другого просто не дано.

Но неужели все так просто и вообще — так бывает?

Где же хваленые полутона и оттенки, которыми так гордятся при создании ролей актеры? Их же учили не делить мир на своих и чужих, черное и белое, всегда пытаться разобраться в мотивации и обстоятельствах каждого героя. Или в реальной жизни все гораздо примитивнее. Или это не то, о чем стоит говорить за границей вслух.

И, кстати, зачем повторно целый час высказываться по столь болезненной теме (местами Чулпан даже по-настоящему плакала) после аналогичного интервью Катерине Гордеевой, где все было многажды артикулировано?

4. Инфа — 146%

После космических съемок фильма «Вызов» Чулпан Хаматова во время беседы с Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в рамках интервью блогу «Скажи Гордеевой» на полном серьезе спросила коллегу, как теперь быть, ведь режиссер Клим Шипенко «потерял видеозаписи», сделанные на МКС. В тот момент лицо Чулпан исказила настоящая боль: актриса искренне сопереживала чудовищному казусу. И не удосужилась проверить, что это была новость издания «Панорама» — фабрики талантливых и смешных фейков. Миронов и Пересильд неловко переглянулись и успокоили коллегу.

Так бывает.

И именно поэтому один из выдающихся ленинградских артистов старой школы БДТ Кирилл Лавров подчеркивал, что никогда не высказывается на серьезные и глубокие темы, в которых некомпетентен, потому что 90% аудитории воспринимает слова кумира как руководство к действию или пример. Даже если он всего лишь дал предположение и субъективный взгляд.

5. Гуманизм — право избранных?

Позиция над схваткой — штука куда более сложная, чем кажется. Она — как пуля снайпера, еще надо заслужить право на нее. Своего рода роскошь. Только вот вовсе не буржуазная, а наоборот. Проще всего навешать ярлыков, начитавшись телеграм-каналов, и надеть нимб миротворца, осудившего и стороны конфликта, и всех, кто остался «с каменным сердцем» — то есть не бьет себя кулаком в грудь с криками make love, not war. Это самый легкий путь, но ложный. Он не добавит святости и правоты никому, пока переживший и хлебнувший горя человек в разрушенном боями городе, раздираемая противоречиями мать погибшего воина и лишившийся любимой бабули дед пытаются обрести смысл жизни заново. Вот с ними можно обсудить позицию над схваткой, пацифизм и гуманизм, а еще геноцид и холокост.

Но когда из солнечной Испании Татьяна Лазарева записывает для украинского шоу «Квартал 95» шутки про российскую армию, которая ворует ложки и вилки на Чернобыльской АЭС, чтобы впервые в истории не есть руками, это точно имеет отношение к гуманизму? Кажется, это еще хуже, чем «за красных или за белых». Потому что в нынешних условиях выглядит слегка по-смердяковски («Хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»).

6. Самоуважение — как погода?

БГ, Земфира и Оксимирон

Трудно поверить, но медицинский факт: враждебное отношение накачанных десятилетиями голливудской пропаганды ширнармасс на Западе распространяется и на русскую армию, и на БГ (некоторые помнят англоязычный альбом Radio Silence, занявший 198 место из 200 в хит-параде Billboard в 1989 году, но в историю все же вошёл «Русский альбом» автора), и на Земфиру, и на Оксимирона, фотографирующихся в обнимку в Лондоне, и на святую Чулпан Хаматову в Риге. Русская угроза идет в комплекте, оптом. Не верите — посмотрите свежее интервью Микки Рурка Ксении Собчак, он подробно об этом говорит. Во всех фильмах Голливуда зло олицетворяют русские (играют которых украинцы, что смешнее). Сразу после Фултонской речи и до момента публикации этого текста — мы все еще враги для них. И если русским актерам сейчас и позволяют иногда говорить публично, то надо крепко задуматься, почему так происходит. И не тешить себя иллюзиями, как бы приятно не было.

Микки Рурк и Ксения Собчак

Самый показательный и грустный пример — Анна Нетребко. Российская оперная дива, уволенная изо всех возможных филармоний ни за что (!), выдержала паузу, чтобы взвесить, как дальше удачнее продолжить карьеру и...строго осудила ВСО. Только это не помогло избежать безумной культурологической люстрации и вернуться в оперу.

— Мы прочитали публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию, – огорошил артистку директор Metropolitan Opera Питер Гельб. — Если Анна Нетребко в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору.

Партии Нетребко в опере «Турандот» поставили петь именно украинскую певицу Людмилу Монастырскую. Символически. И извинительных признаний не приняли. То есть каяться нужно долго, упорно и неистово — тогда, возможно, повод для РАЗГОВОРА, но никак не прощения, появится.

Именно поэтому эмигрантская икона, картавый пьеро Вертинский, объехав примерно весь мир от США до Китая, и снимавшийся во французских и немецких фильмах, так рвался в клятый СССР.

Домой, где он свой. Потому что понимал, за кого его держат ТАМ.

Несколько раз обращался артист к власти: «Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без родины. Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома… я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которые мне дали эти годы скитания».

Не хочется вспоминать поговорку про божью росу, но удивительно наблюдать, как чувство собственного достоинства у знаменитых и талантливых людей вытесняется желанием понравиться. Но ведь Париж, Лондон и Рига никогда не будут кормить — и это даже полбеды. Там они никогда и ни при каких обстоятельствах не станут своими. Даже 68-летнюю Лайму Вайкуле до сих пор травят за русский язык на концертах, хотя артистка вообще-то родилась в древнем латвийском Цесисе, да и половину программ поет на родном языке.

Так зачем все это?...

Все дороги так или иначе ведут домой.

Родина ведь примет, не отвернется.

Прижмет к себе как обычно.

Отмененную по всей Европе и США Анну Нетребко даже после ее признаний уже ждут на музыкальном фестивале «Звезды белых ночей» Мариинского театра, который пройдет в Петербурге с мая по июль текущего года. Участие артистки в концертах подтвердил ее агент.