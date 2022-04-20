Врачи предупреждают: в 15 маслинах содержится суточная норма соли

Начните хотя бы с того, чтобы перестать досаливать пищу в тарелке. И уберите солонку со стола Фото: Shutterstock

Турецкое издание En Son Haber собрало советы и рекомендации врачей, которые должны предупредить чрезмерное потребление соли. Ведь соль способна спровоцировать гипертонию, из-за которой быстрее «изнашивается» сердечно-сосудистая система, повышается риск инфарктов и инсультов. Да, давление с возрастом растет в любом случае, ведь эластичность сосудов снижается, поэтому сердце вынуждено более интенсивно прокачивать кровь. Но тем не менее каждый из нас может снизить другие риски, в том числе уменьшить количество соли в своем рационе.

ГИПЕРТОНИЯ ЛЮБИТ ЖЕНЩИН И КУРЯЩИХ

Женщины более склонны к гипертонии, поскольку на нее также влияют гормональные качели, менопауза, а также лишний вес. Врачи отмечают, что в некоторых случаях избавления от лишних килограммов может быть достаточно для того, чтобы восстановить нормальные показатели артериального давления.

На повышенное артериальное давление влияют и почки, которые регулируют количество воды и соли, а также других минералов и микроэлементов в организме. И если нарушена функция почек, то с гипертонией будет справиться куда сложнее. Это же относится и к нарушенным функциям надпочечников.

Но кое-что мы можем и должны контролировать. Ведь на гипертонию влияют не только болезни. А еще злоупотребление продуктами цивилизации: замороженный и готовый фастфуд, рафинированный сахар, неправильные жиры и трансжиры. И разумеется, вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни.

ТАК ПОЧЕМУ ВСЕ ДЕЛО В СОЛИ?

Всемирная организация здравоохранения давно предупреждает, что чрезмерное потребление соли может привести к скачкам артериального давления. Во всем мире, по данным ВОЗ, в среднем люди потребляют от 8 до 12 граммов соли в день. Снижение этого количества хотя бы до 5 граммов помогает серьезно сократить риск инфарктов и инсультов. По их подсчетам, в год это позволит избежать примерно 8 млн смертей, связанных с гипертонией и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Повышенный уровень соли в организме приводит к нескольким вещам:

1. Она стимулирует симпатическую нервную систему, контролирующую вегетативную деятельность организма, заставляя ее работать на максимум. Поэтому и наша главная мышца — сердце — начинает сокращаться быстрее.

2. Провоцирует надпочечники выбрасывать «лишние» гормоны, что также провоцирует повышенное давление.

3. Способствует задержке воды в почках. Вода не выводится из организма, а попадает в кровь, увеличивая ее объем и, следовательно, повышая артериальное давление.

4. Косвенно влияет на увеличение веса, прежде всего — накопление жира в области живота. Поскольку накопление жира в области живота стимулирует симпатическую нервную систему, то начинает на повышенных оборотах работать вегетативная система (см. пункт № 1).

В ЧЕМ СОЛЬ

Соль содержится почти во всех продуктах, которые мы едим каждый день: хлебе, колбасе-сосисках, соусах, печенье и пр. А также в «натуральном» виде есть в мясе, рыбе и молоке. Даже не досаливая мясо или рыбу, мы все равно получим небольшое количество соли.

И это не говоря про другие продукты. Вот такие данные приводит турецкое издание En Son Haber.

В среднем один грамм соли содержится в следующих дозах продуктов:

— одна столовая ложка горчицы или кетчупа; две чайные ложки соевого соуса;

— три маслины или пять оливок;

— один ломтик копченого лосося или форели, два ломтика вареной ветчины;

— одна сосиска;

— одно сладкое печенье / кекс;

— 30-40 граммов сыра;

— 60 граммов чипсов или крекеров (одна миска);

Что уж говорить про различные консервированные овощи, сухой бульон и прочие очевидные вещи. Да, избавиться от вредных привычек, в том числе пристрастия к вкусной и нездоровой пище сложно. Тем более, что среди вышеперечисленного вредного не так уж много. Поэтому начните хотя бы с того, чтобы перестать досаливать пищу в тарелке. И уберите солонку со стола.

Спасибо вам скажут не только сосуды, но и суставы — избыток соли для них тоже совсем не полезен.

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