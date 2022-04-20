Звезды умеют выбирать имена наследникам: сын – Мир, дочь – Луна и четыре Мии

Наталья Фриске кормит Луну Фото: соцсети

Звезды умеют придумывать необычные имена наследникам. Конечно, нашим знаменитостям далеко до странностей Илона Маска: его сына от певицы Граймс зовут X Æ A-12 (где X означает неизвестную переменную, Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI, то есть искусственный интеллект или любовь, A-12 - американский высотный самолет-разведчик). Наши известные люди менее изобретательны, но тоже умеют удивлять поклонников.

Мир Полунин

32-летний артист балета, ректор Академии хореографии Севастополя Сергей Полунин и его жена 27-летняя олимпийская чемпионка, фигуристка Елена Ильиных совсем скоро во второй раз станут родителями. Имя второму сыну выбирают такое же необычное и значимое, как у первенца - двухлетнего мальчика зовут Мир.

Всемирно известный артист балета Сергей Полунин так объяснил свой выбор: «Два дня у нас ребенок жил без имени. У меня было порядка девяти вариантов: среди них - Сергей, Самсон, Шива. Я называл малыша разными именами и смотрел на его реакцию. На какие-то он не реагировал, от каких-то плакал. Когда я сказал Мир, то мне показалось, что он как-то откликнулся. В американском паспорте сын Мир Сергей Полунин (мальчик родился в США), а в российском будет - Мир Сергеевич Полунин. Я думал о каком-то необычном варианте, потому что Сережа, например - каждый четвертый. И тут оно просто пришло. Мне нравится, что это короткое и мощное имя».

Сергей Полунин и Елена Ильиных с сыном Миром. В ближайшие дни в семье родится второй сын Фото: соцсети

Елена Ильиных была счастлива, что муж сделал такой выбор. Потому что до Мира он рассматривал вариант Адольф. Сергей Полунин так объяснял вариант имени Адольф: «Оно красивое, это «благородный волк» в переводе с немецкого. Имя мощное и кто-то когда-то должен его очистить. Но потом мы посчитали, что нехорошо давать эту миссию нашему ребенку. Пусть он сам выберет свою миссию». Родители ласково называют мальчика – Мирусик и придумывают имя его братику, но окончательно определятся, когда малыш родится – уже в ближайшие дни.

Луна Фриске

35-летняя Наталья Фриске в апреле впервые стала мамой. Сестра известной певицы родила дочь от парикмахера Александра Титова, но рассталась с мужчиной на ранних сроках беременности. Поэтому имя девочке Фриске придумывала сама, советовалась с родителями. Фриске решили, что называть ребенка в честь умершей Жанны не станут. Сестры очень похожи и были очень близки, но называть новорожденных в память о недавно умерших, считается плохой приметой.

Наталья Фриске назвала дочь Луна. Женщина сделала неожиданный выбор имени для дочери и так его объяснила: «Я хотела, чтобы имя малышке подходило, и чтобы было необычное и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Моя маленькая вселенная – Фриске Луна Александровна. Ударение на «У». У имени Луна римское происхождение - древние римляне упоминают богиню Луну (латинская Lunа), покровительницу спутника Земли, но в древних календарях она не указана. Скорее всего, первых обладательниц этого имени называли в честь богини Луны.

Свидетельство о рождении Луны Фото: соцсети

Дедушка Луны Владимир Фриске уже сообщил: «Богатырша, похожа на маму - в нашу породу! Губы такие полные, щечки красные, румяные. Есть какое-то сходство с Платоном!» Платон Шепелев – единственный сын Жанны Фриске родился 7 апреля 2013 года в Майами. Наталья Фриске родила Луну 8 апреля 2022 года в Москве. Наталья делала ЭКО и срок родов мог выпасть на 7 апреля, но женщина перенесла кесарево сечение на 8 число: «Мне предлагали эту дату – 7 апреля. Но я не захотела у Платошки отбирать день рождения. Все-таки у них должны быть разные праздники, поэтому я решила, что буду рожать на следующий день».

Ника Ивлева

Телевизионный шеф-повар 48-летний Константин Ивлев в апреле стал отцом в третий раз. Двое детей у него от первого брака, а третьего ребенка ему родила вторая жена 29-летняя Валерия. Девочку назвали Ника. Для мальчика готовили имя Мирон. Жена кулинарной телезвезды сообщила: «С именем определились в тот же день, когда узнали, что будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, нашего ребенка будут звать Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России!» Ника – греческое имя, означает «победа».

Жена Ивлева считает свою семью звездной, поэтому не называет точную дату рождения девочки – опасается, что астрологи начнут составлять гороскопы и предсказания для Ники, что может быть плохой приметой.

Селин Шульгина

Самая обсуждаемая звездная внучка сейчас в соцсетях – у певицы Валерии. В январе прошлого года Валерия стала бабушкой: у ее младшего сына Арсения и его жены Лианы родилась дочь. Имя девочке дали Селин – и это не в честь певицы Селин Дион. Молодые родители (Арсению 23 года, Лиане 24 года) соединили свои имена: Сеня + Лиана = Селин.

Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений и Лиана Шульгины с маленькой Селин Фото: соцсети

Киара Петришина

Теннисист Евгений Кафельников стал дедушкой в прошлом году. Его дочь модель Алеся Кафельникова родила дочь от бизнесмена Георгия Петришина. Девочку назвали Киара. Кафельникова рассказала: «Имя мы недолго придумывали. Я выбирала между Гаури и Киара. Мы ее называем маленькая «крякалка», потому что она как уточка, не плачет, а крякает». Имя Киара в итальянском языке подходит и девочкам, и мальчикам - означает «добрая, добрый», в персидском языке - «королева, которая стремится украсить свою территорию».

Алеся Кафельникова и ее дочь Киара. Говорят — маленькая, а уже красавица Фото: соцсети

У звезд – одни Мии и Леоны

Популярные имена для наследников у звезд в последнее время: женское – Мия, мужское – Леон.

Мия – так зовут дочь певицы Полины Гагариной, актрисы Агаты Муцениеце, музыканта Владимира Кристовского, певицы Риты Дакота, актера Павла Табакова. Агата Муцениеце первой задала звездную моду на имя Мия, а потом в интервью даже сетовала, что специально хотела назвать дочь редким именем и была слегка расстроена, что теперь еще несколько девочек знаменитых мам носят имя Мия. Звезда имела ввиду Дакоту и Гагарину. Рита Дакота ответила Муцениеце в грубой форме: ««Мия - это обычное попсовое имя. Сто лет так все называют девочек, так как имя действительно хорошее. Но бомбит почему-то Агату, а не моих баб, у которых уже 10-летние Мии подрастают. Выдохни, Агата! Назови следующую дочь Херопрунья, честно слово, мы с Гагариной не станем в этот раз «повторять»!»

Актриса Марина Зудина гордится внучкой Мией Табаковой – малышке 2,5 года, и она похожа на своего знаменитого дедушку Олега Павловича Табакова. Мия – дочь актеров Павла Табакова и Софьи Синицыной. Синицына сообщила, что дочь Мия — это не случайно, имя девочке дано в честь аэропорта в Майами (Mia), где после отпуска Софья объявила Павлу об их расставании, еще не зная о беременности. Экс-возлюбленные дружат и общаются, как и члены их семей.

Павел Табаков и его дочка Мия, названная в честь аэропорта в Майами (Mia). Девочка похожа на своего знаменитого дедушку Олега Павловича Фото: соцсети

Есть несколько версий происхождения имени Мия: в Японии переводится как «три стрелы»; в скандинавских странах – «упорная, упрямая, непокорная»; в Испании – «моя».

Среди мальчиков в лидеры после Платона выбился Леон: так назвали сыновей певица Саша Савельева, блогер Ида Галич, брошенная жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина. Имя Леон – от латинского «Лев». Очень популярно во Франции и в Италии. Кстати, супруги Илья Авербух и Елизавета Арзамасова назвали сына Львом, но не сразу. Выбрали имя Марк, а через пару дней после родов пригляделись и решили: это же Лев. Известный фигурист, тренер и продюсер Авербух говорит: «Во-первых, сын родился в августе, под знаком Льва. Во-вторых, мне очень нравится отчество - Львович».

Кто еще?

У певицы Кети Топурия – сын Адам, дочь Оливия.

У певицы Нюши – дочь Симба-Серафима.

У телеведущей Ольги Шелест – дочки Муза и Айрис.

У режиссера Валерии Гай-Германики – дочки Северина и Октавия.

У артистов Александра Ревы и Марата Башарова – дочь Амели.

У певицы Анны Седоковой – сын Гектор.