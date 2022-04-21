Что стоит за угрозой Киева ударить по Крымскому мосту

Сенатор Сергей Цеков во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о том, что незалежная готова будет нанести удар по Крымскому мосту, когда предоставится такая возможность.

Взорвать Крымский мост в Киеве грозились уже не раз. Много раз. Поначалу — когда отказывались верить в то, что Россия в принципе способна такое сооружение построить и просто смеялись над москалями их проектами. Потом угрожали после видео и фотоматериалов о том, что по мосту пошли сначала автомобили, а следом поезда.

Kp.ru обратился за комментарием к сенатору от Крыма Сергею Цекову.

- Заявление Данилова повлечет реальный удар по мосту?

- Уже не в первый раз мы слышим, что будет осуществлен удар по Крымскому мосту. Это делали разные руководители Украины. Это делали и американские журналисты. Да много кто делал.

Движение автомобилей по Крымскому мосту. Фото: Антон ПИКУС

- За этим не следовало ничего?

- Ничего конкретного. Такие вбросы - это пример очередной попытки борьбы с гражданскими объектами, с гражданским населением.

- В том числе, с украинским населением?

- Среди гражданской части могут быть представители разных стран. В том числе, граждане Украине, которые ежегодно тысячами ездили через Крымский мост. Такие заявления показывают истинное современное лицо украинской власти.

- И каково оно?

- Данилов, совершенно неадекватный, неумный, злобный человек. И такой персонаж стоит во главе СНБО. И инициирует неправовые и незаконные решения. Как внутри страны, так и за ее пределами. Все эти несудебные расправы с оппозицией, запрет вещания телеканалов - все эти решения принимались с подачи Данилова.

- Так по мосту они все же могут ударить — или нет?

- Говорить об уверенности в том, что эти предложения Данилова могут быть восприняты на Украине всерьез — я не был бы в этом уверен. Ну просто нет у них подходящего оружия для подобных акций.

- То есть, все это - сотрясение воздуха?

- Именно так. И с практической точкой точки зрения понятно, что у них есть «Нептун» и есть поставки западных ракет. Но точки возможного запуска ракет отодвинуты уже достаточно далеко, они просто не достанут.

- Плюс противодействие наших ПВО?

- Я убежден что наши средства противовоздушной обороны ликвидируют любую попытку атаковать Крымский мост. Данилова все стали забывать, и ему приходится что-то громкое сказать. Ну вот такой воинственный человек, а в бою его почему-то нет. Ему надо восстановить интерес к себе.

- Как угрозы в адрес Крымского моста восприняли на полуострове?

- Люди в Крыму такие угрозы воспринимаются очень спокойно, что в Керчи, что в Феодосии.