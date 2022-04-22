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Звезды22 апреля 2022 14:32

Пьянство или «гражданская позиция»: после увольнения Василия Мищенко из театра разгорелся скандал

Популярного артиста уволили из театра «Школа современной пьесы» за «политику»
Татьяна ЗИМНЯЯ
Чтобы разобраться мы позвонили Василию Константиновичу напрямую

Чтобы разобраться мы позвонили Василию Константиновичу напрямую

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

66-летний Василий Мищенко написал в соцсетях, что в конце марта Театр «Школа современной пьесы» в лице художественного руководителя Иосифа Райхельгауза расторг с ним контракт: «Творческого «экстаза» не случилось. Я опять свободен от Театра. К чему бы это?», - задал вопрос артист.

Несколько лет назад его уволила из «Современника» Галина Волчек. Как говорят за нарушение… «спортивного режима». На гастролях в Тбилиси он напился и не пришел на спектакль. В начале этого сезона Василий Константинович устроился в «Школу…» к Райхельгаузу, начал репетировать. Был доволен. И вдруг опять…

Его публикация собрала множество комментариев в соцсети. Его группа поддержки пришла к однозначному выводу: актера уволили из-за того, что он не сошелся «по политическим взглядам» с худруком Райхельгаузом. Слишком активно поддерживал российскую спецоперацию. И вообще Мищенко патриот, любит посещать казачьи съезды.

Так в чем же дело: гражданская позиция или какая-то иная причина есть? Чтобы разобраться мы позвонили Василию Константиновичу напрямую.

- Да, меня уволил Райхельгауз, - подтвердил Мищенко. - За что он меня уволил? За гражданскую позицию…

В трубке повисла долгая пауза. Больше сказать ни слова Василий не мог. Но фоном шел женский голос, который кого-то распекал: «Всё пьешь? Волю возьми в кулак, надо ходить на службу. Неделю пьешь. Завязывай уже. Лучше бы уж пыль протер или пропылесосил. Трутень. И так всю жизнь…».

К кому были обращены эти упреки? Бог весть… Чьи-то семейные разборки.

В «Современнике» актёра вспоминают как обаятельного, неунывающего пьяницу. То он завязывал, то развязывал, боролся с зелёным змием изо всех сил: пил лекарства, ставил стенты в сердце. Актеры рассказывают непридуманные анекдоты и репризы из жизни весёлого Васи Мищенко. Я послушала несколько: точно смешнее, чем у Петросяна.

Не беремся судить, вмешалась ли политика в его увольнение или горькая зависимость. Но на память пришла другая история: пару месяцев назад похожий случай был с Маратом Башаровым.

Иосиф Райхельгауз прекратил работу и с ним.

Многие тогда решили, что увольнение Башарова тоже связано с «политикой» - его постом в Инстаграме. В своем микроблоге Башаров опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным. И написал коротко: «Спасибо!». Подумали: Башаров выразил поддержку спецоперации на Украине и ему за это прилетело от режиссёра-либерала. Но причина была в другом. По вине Башарова чуть не сорвались гастроли на Кипре. Он должен был играть спектакль в рамках театрального фестиваля. Но не явился на самолет в Ларнаку. Как говорили в театре, у Башарова начался очередной запой.

Шоу-бизнесКультура: театр