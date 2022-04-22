Пьянство или «гражданская позиция»: после увольнения Василия Мищенко из театра разгорелся скандал

Чтобы разобраться мы позвонили Василию Константиновичу напрямую Фото: GLOBAL LOOK PRESS

66-летний Василий Мищенко написал в соцсетях, что в конце марта Театр «Школа современной пьесы» в лице художественного руководителя Иосифа Райхельгауза расторг с ним контракт: «Творческого «экстаза» не случилось. Я опять свободен от Театра. К чему бы это?», - задал вопрос артист.

Несколько лет назад его уволила из «Современника» Галина Волчек. Как говорят за нарушение… «спортивного режима». На гастролях в Тбилиси он напился и не пришел на спектакль. В начале этого сезона Василий Константинович устроился в «Школу…» к Райхельгаузу, начал репетировать. Был доволен. И вдруг опять…

Его публикация собрала множество комментариев в соцсети. Его группа поддержки пришла к однозначному выводу: актера уволили из-за того, что он не сошелся «по политическим взглядам» с худруком Райхельгаузом. Слишком активно поддерживал российскую спецоперацию. И вообще Мищенко патриот, любит посещать казачьи съезды.

Так в чем же дело: гражданская позиция или какая-то иная причина есть? Чтобы разобраться мы позвонили Василию Константиновичу напрямую.

- Да, меня уволил Райхельгауз, - подтвердил Мищенко. - За что он меня уволил? За гражданскую позицию…

В трубке повисла долгая пауза. Больше сказать ни слова Василий не мог. Но фоном шел женский голос, который кого-то распекал: «Всё пьешь? Волю возьми в кулак, надо ходить на службу. Неделю пьешь. Завязывай уже. Лучше бы уж пыль протер или пропылесосил. Трутень. И так всю жизнь…».

К кому были обращены эти упреки? Бог весть… Чьи-то семейные разборки.

В «Современнике» актёра вспоминают как обаятельного, неунывающего пьяницу. То он завязывал, то развязывал, боролся с зелёным змием изо всех сил: пил лекарства, ставил стенты в сердце. Актеры рассказывают непридуманные анекдоты и репризы из жизни весёлого Васи Мищенко. Я послушала несколько: точно смешнее, чем у Петросяна.

Не беремся судить, вмешалась ли политика в его увольнение или горькая зависимость. Но на память пришла другая история: пару месяцев назад похожий случай был с Маратом Башаровым.

Иосиф Райхельгауз прекратил работу и с ним.

Многие тогда решили, что увольнение Башарова тоже связано с «политикой» - его постом в Инстаграме. В своем микроблоге Башаров опубликовал архивное фото с Владимиром Путиным. И написал коротко: «Спасибо!». Подумали: Башаров выразил поддержку спецоперации на Украине и ему за это прилетело от режиссёра-либерала. Но причина была в другом. По вине Башарова чуть не сорвались гастроли на Кипре. Он должен был играть спектакль в рамках театрального фестиваля. Но не явился на самолет в Ларнаку. Как говорили в театре, у Башарова начался очередной запой.