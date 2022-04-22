Профессор Ослунд из Швеции предложил превентивно бомбить русские города

Профессор Андерс Ослунд, шведский экономист и дипломат Фото: Википедия

Прекрасные люди – эти западные ученые. И как некоторые из них стараются походить на типаж "чокнутого профессора" из голливудских фильмов конца прошлого – начала нынешнего веков. Особенно такие, что выступают за демократию, мир во всем мире и прочие западные еврогейские общечеловеческие ценности. Как нас пытаются уверить их сподвижники российского происхождения, они там на Западе спят и видят в своих снах сильную процветающую демократическую Россию.

Вот, например, профессор Андерс Ослунд, шведский экономист и дипломат. Как он старался привести в процветающий вид Россию, когда работал советником у главы российского правительства Егора Гайдара. А немногим позже приводил к процветанию Украину в бытность экономическим советником у президента Украины Леонида Кучмы. Но больше всего он насоветовал по экономике президенту Киргизии Аскару Акаеву. Так насоветовал, что тому пришлось бежать из Бишкека и превращаться из президента суверенного Кыргызстана в заурядного московского профессора.

Не ценят-с шведского специалиста на постсоветском пространстве. То есть те, на кого он формально трудится, ценили, но получалось у него по экономической части советовать все с точностью до наоборот.

Профессор до того расстроился, что ударился в политику. Естественно, с антипутинских позиций. Но, похоже, его и там не особо приняли и воодушевили, и он тут буквально вчера посоветовал, как надо решать украинский кризис.

Итак, что же насоветовал этот матерый человечище в своем аккаунте в одной из соцсетей. Аккаунт верифицирован, так что ни на кого свалить у него не получится.

По его мнению, НАТО должно немедленно:

"Передать Украине все вооружения, которые только возможно.

Открыть черноморские порты Украины для нормального судоходства.

Превентивн6о бомбить российские города, чтобы убедиться, что путин не применит химическое или ядерное оружие".

Прекрасный рецепт достижения мира, не правда ли?

А главное – обязательно достигнет цели. Не может не достичь.

И вот это существо доктор наук, работает в Джорджтаунском университете и советует разным главам государств. Кто и о чем может слушать его советы, если оно не понимает, что и силовая попытка разблокировки черноморских портов Украины – это прямое столкновение с ВМФ России. Я уже не говорю про рекомендации превентивных бомбардировок российских городов. Если есть более верный способ развязать самую настоящую ядерную войну в мировых масштабах, то известен он, наверное, только самому Осланду.

И пусть никого не волнует, что у России нет никакого химического оружия. Москва его давно уничтожила под контролем ОЗХО. В отличие, кстати, от того же Вашингтона. Который, конечно же, желает России всеобщего процветания и прочих благ. Даже если это достигается путем демократических бомбардировок. Экономику России он вместе с Гайдаром в свое время разбомбил знатно. Теперь решил переключиться на всю страну в целом.

Не удивлюсь, если его номинируют на Нобелевскую премию мира. Раз на нобелевку по экономике он явно не тянет.

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