Аэропортом Торонто управляет 101-летняя канадка

Хейзел Маккаллион – канадская знаменитость Фото: соцсети

Министр транспорта Канады на днях продлил до 2025 года рабочий контракт с директором аэропорта Торонто 101-летней Хейзел Маккаллион.

- Нас не смущает почтенный возраст госпожи Маккаллион, - заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра. – Напротив, она обладает большим опытом в управлении воздушной гаванью и необходимыми знаниями. Хейзел играет очень важную роль в политике и экономике нашей страны, к ее мнению прислушиваются.

Хейзел Маккаллион – канадская знаменитость. Ее частенько называют «ураганом».

На протяжении 36 лет она занимала пост мэра города Миссиссога. Возглавив его в 1978 году, она каждую неделю сама ходила по магазинам и рынкам, покупала продукты, разговаривала с местными жителями, чтобы понять их настроение, услышать проблемы и понять нужды. За годы ее правления город-спутник Торонто, из которого каждый норовил уехать, превратился в седьмой по величине населенный пункт Канады. Сейчас в Миссиссоге проживает более 700 тыс. человек.

- Она выигрывала выборы 12 раз подряд, ни у одного человека не было сомнения в том, что Хейзел - лучший мэр города, - рассказывает написавший книгу о жизни Маккаллион профессор политологии Том Урбаниак. – Ее считают прагматичной популисткой, обладающей невероятной способностью держать руку на пульсе города, страны и народа.

Хейзел Маккаллион до сих пор побаиваются политики за ее острый язык и жесткие суждения. Бывший премьер провинции Онтарио Дуг Форд как-то признался, что «она - единственный политик, который меня пугает».

В 2014 году, в 93-летнем возрасте Маккалион покинула кресло мэра, но на пенсию не ушла. И стала советником премьер-министра провинции, а также директором аэропорта Торонто.

Маккаллион - в отличной форме: она передвигается без посторонней помощи и дает много интервью.

- Усердно работайте, будьте позитивны, оставайтесь независимыми и помните, что вы находитесь на Земле, чтобы чего-то добиться, - дает совет Хейзел Маккалион молодым.