Коллеги заступились за Елену Малышеву: "На съемке работа кипит! Человек успешный и уважаемый – мишень для сплетен"

лена Малышева в эфире пять раз в неделю по будням. И в воскресенье Фото: соцсети

У Елены Малышевой всю минувшую неделю в Москве шли съемки новых выпусков ее авторской телепрограммы. Именно Малышеву чаще всего «закрывали» за два минувших месяца – в соцсетях и СМИ сообщали о том, что передачи теледоктора решили убрать с экрана. Из эфира временно убрали все ток-шоу, развлекательные и многие другие передачи – их место заняли актуальные информационные и аналитические общественно-политические передачи. Однако именно проекты Малышевой обсуждали чаще всего. Даже после того, как передачи вернулись в эфир. 61-летняя звезда экрана, доктор медицинских наук Елена Малышева продолжает работать.

Елена Васильевна с коллегами уже шутит: в следующий раз ее закроют, когда передача уйдет в традиционный летний отпуск. А пока Малышева в кадре. Екатерина Стриженова за коллегу и подругу переживает, поэтому, побывав на днях на съемках отчиталась – Малышева работает и уходить не собирается. Стриженова сообщает: «На съемке программы «Здоровье» работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул. Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы – видимо от «особо осведомленных». Не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно! Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей, видимо заработать удается только распространяя сплетни».

Традиционно на съемки к Малышевой приходят не только уважаемые доктора, но и звезды – их обследуют, дают советы. Стриженовой мерили давление и объясняли почему важно контролировать этот показатель после определенного возраста. Эту передачу мы не увидим в ближайшие дни — скорее всего в мае. Так как программы записываются «пулами»: за три – четыре рабочих дня снимают передачи на месяц, а иногда и на полтора месяца вперед. Это неинформационные передачи, поэтому такой режим успешно практикуется у телевизионщиков. На этой неделе прошли съемки передачи «Здоровье». А утром 24 апреля вы смотрели «Здоровье» с Еленой Малышевой (о диабете, уникальных операциях в российских клиниках и известном детском хирурге) отснятое задолго заранее. Когда нужно – доснимают оперативные вставки-сюжеты.

Ежедневная передача «Жить здорово» с Еленой Малышевой и докторами-соведущими в эфире пять раз в неделю. Съемки новых передач прошли в первые недели апреля. 25 апреля в 10 утра на Первом канале очередной выпуск «Жить здорово».