Клинический психолог объяснил, почему Байден здоровается с "пустотой"

Специалисты сразу усмотрели в действиях престарелого хозяина Белого дома признаки серьезного заболевания Фото: REUTERS

Десять дней назад, выступая в штате Северная Каролина, Джо Байден изумил всех курьезным жестом. Окончив свою речь, он повернулся назад и протянул руку для рукопожатия. Но за спиной президента никого не было. Растерянно улыбаясь, хозяин Белого дома потоптался у трибуны и затем покинул аудиторию.

Ну, бывает, подумали многие. Обычно позади американского лидера во время публичных выступлений стоит группа поддержки: сотрудники администрации, конгрессмены или представители общественности. Вот президент «на автомате» и решил их поблагодарить.

Однако конфуз был очевидным, он явно свидетельствовал о не совсем адекватном состоянии Байдена, и наверняка (если не подчиненные, то члены семьи) дали ему понять, что надо сохранять концентрацию. Но тут вдруг случился рецидив.

В пятницу президент выступал с речью в Сиэтле. Складно прочел текст, глядя в монитор. А по завершении сделал ровно то же самое, что и в Северной Каролине: обернулся с протянутой для рукопожатия рукой. Позади была пустота. Байден не угомонился и сделал еще четверть оборота - авось, кто-нибудь да появится. Но опять руку президента оказалось пожать некому. Вертеться дальше лидер нации не стал, поблагодарил публику за внимание и отошел в сторону.

Специалисты сразу усмотрели в действиях престарелого хозяина Белого дома признаки серьезного заболевания.

- Эти симптомы дезориентации в пространстве, очень специфических оговорок, намеки на проблемы с памятью - все это очень похоже на нейродегенеративный процесс в головном мозгу, - заявил в эфире телеканала RT клинический психолог Илья Плужников. - Это может быть так называемое мягкое когнитивное снижение (MCI). Прием специальных препаратов позволяет делать все, чтобы это выглядело в рамках нормы. Без этого, если наблюдать за поведением Байдена ежедневно, мы увидели бы более тяжелую картину.

До следующих президентских выборов в США еще два с половиной года. Видимо, дозу препаратов придется увеличивать...