Алла Пугачева приняла важное решение

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Близкий друг Аллы Пугачевой выступил с важным заявлением. Он сообщил, когда Алла Борисовна вернется в Россию

"Алла Пугачева вернется в Россию осенью 2022 года", - цитирует News.ru народный артист России и близкий друг певицы Александр Левенбук. По его словам, Алле Борисовне незачем навсегда покидать Россию.

"Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью. Мы созванивались, а она слов на ветер не бросает", - заверил мужчина.

Ранее в адрес бывшей тещи высказался Владимир Пресняков. "Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!" - подчеркнул 54-летний певец.

Напомним, после отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров. Они обосновались в небольшом курортном городке Кесария, где проживают всего пять тысяч человек. Аренда жилья обходится семье певицы в миллион рублей в месяц.