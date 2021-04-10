"Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью": Владимир Пресняков сделал заявление о тяжелом недуге

Владимир Пресняков рассказал о тяжелом недуге, который подкосил его здоровье Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Владимир Пресняков - счастливый отец троих сыновей и муж певицы Натальи Подольской. Не так давно он с размахом отметил 53-й день рождения. Артист веселился в компании близких друзей и семи. Однако за несколько месяцев до памятной даты вокалист в буквальном смысле слег.

Владимир Пресняков рассказал о тяжелом недуге, который подкосил его здоровье. От смерти его спасла любимая жена Наталья Подольская. Многодетный отец подхватил коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме. В какой-то момент артиста даже стали посещать дурные мысли.

"Я переболел настолько жестко, что вышел едва живым. Люди, к сожалению, не понимают, насколько это серьезно и плохо. Ты не знаешь, как бороться с этой болезнью, и остаешься инвалидом в доме. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь", - вздыхает Пресняков.

Он признался, что жена заставила его поехать в больницу. "Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: «Чувачок, положение очень серьезное!» Я чудом выкарабкался", - цитирует его Собеседник.Ru.

Сейчас c артистом все хорошо, он хвастается антителами и старается относиться к жизни иронично и всегда смеяться. "Нам в пандемию посчастливилось родить это счастье - сына Ванечку. Это круто. Ты просыпаешься в четыре или пять утра, чтобы принести что-то сыну. Это по кайфу называется. С рождением детей и сам становишься моложе. Ты играешь с ними, замечаешь, что уже начинаешь смотреть мультики. Я жду, когда научу кататься Ванечку на лыжах, на велосипеде", - мечтает Владимир.

Напомним, у Владимира Преснякова есть старший сын Никита, который родился в браке с Кристиной Орбакайте. От союза с Натальей Подольской у звезды в 2015 году родился сын Тема, а в 2020-м - второй сын Иван.