Вячеслав Володин: Россия правильно делает, перестав поставлять газ в недружественные страны

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Вячеслав Володин положительно оценил отказ России поставлять газ в недружественные страны Европы. Ранее этот вопрос был затронут в беседе Председателя Государственной Думы с журналистами парламентского пула (включая и kp.ru) — и в субботу утром спикер развил свою мысль, опубликовав пост на соответствующую тему в личном телеграм-канале:

— На мой взгляд, это [прекращение поставок нашего «синего топлива» — прим. ред.] — правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран, — подчеркнул Володин.

Также он указал на несправедливость предшествующего миропорядка, когда Запад получил энергетические и другие ресурсы в ходе неэквивалентного обмена:

— В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы [Евросоюз — прим. ред.] откажемся от российского газа», — обратил внимание Володин. — Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год».

При этом, как подчеркнул спикер, «всё больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях».

Напомним, 27 апреля «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу, так и не получив требуемой оплаты за «синее топливо» по новым правилам — в российских рублях (и это не говоря уже об агрессивных военных манёврах Речи Посполитой неподалёку от границ Белоруссии и РФ). Также «отгрузка» нашего газа прекратилась и в Болгарию.

Теоретически Варшава может купить топливо из «немецкой» части — ведь сама труба, по которой оно перекачивается на Запад, никуда не делась. Но очевидно, что такая перепродажа будет возможна только после солидной переплаты, то есть главными проигравшими от антироссийских демаршей окажутся их инициаторы.