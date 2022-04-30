Президент Казахстана заявил о недопустимости подмены патриотизма низменными чувствами этнического превосходства

Президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев принял участие в XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК), девизом которой стал лозунг «Единство народа – основа обновлённого Казахстана». Выступая на сессии, президент заявил о недопустимости подмены понятия патриотизма этническим превосходством.

Выступая на сессии АНК, президент подчеркнул, что Казахстан является многонациональным государством и жестко заявил: «Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды. Недопустимо, чтобы внешние конфликты использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан. Провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики».

«Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс»

Президент Казахстана убеждён, что граждане страны «должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях, искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет». Токаев настаивает на том, что принцип «Разные взгляды, но единая нация» в Казахстане остаётся незыблемым.

Глава государства упомянул пресловутые «языковые патрули», взбудоражившие в прошлом году общественность России и Казахстана. По мнению президента, эти провокации были направлены на подрыв национального единства.

«Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский. Мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и граждан, которые говорят на других языках», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил создать учебный центр этномедиации, где должны проходить подготовку государственные служащие районного уровня. Кроме того, в ближайшее время состоится первое заседание новой диалоговой площадки – «Ұлттыққұрылтай» («Национального совета»).

«Курултай станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы, – уточнил Касым-Жомарт Токаев. – Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы Независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, для кого мир и согласие, единство народа имеют крайне важное значение в новых политических реалиях».

Равенство прав и свобод независимо от национальности

Ассамблея народа Казахстана была создана в 1995 году. В 2008 году был принят закон, делающий АНК полноправным субъектом политической системы, наделённым правом делегировать своих представителей в парламент. Главной задачей Ассамблеи народа Казахстана является формирование казахстанской идентичности путём консолидации этнических групп и укрепления межнациональной гармонии. Базовым принципом Ассамблеи является равенство прав и свобод граждан независимо от их расы, национальности, языка, религии и принадлежности к социальным группам.

Сегодня в 18-миллионном Казахстане проживает 69,6% казахов, 17,94% русских, 3,34% узбеков, 1,29% украинцев, 1,48% уйгуров и 6% других народностей. 70% граждан страны называют себя мусульманами, 26% христианами, 2,8% – атеистами. В стране действует более 100 национальных школ, открыто 170 воскресных школ, где изучаются 23 родных языка. Школы финансируются правительством при поддержке администраций регионов.

Буквально на днях в рамках работы научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области (СКО) в средней школе-комплексе национального возрождения города Петропавловск прошла акция, посвящённая приближающемуся государственному празднику – Дню единства народа Казахстана. Директор школы, член научно-экспертной группы АНК СКО Лаззат Жолмуканова отметила, что в учебном заведении обучаются представители 22 народов, в школе открыто 9 языковых отделений. Эти отделения подготовили выставку, на которой были представлены предметы духовной культуры и блюда национальной кухни. Ученики приветствовали гостей праздника на родных языках и представляли символы своих этносов. На спортивной площадке прошли состязания, рядом был организован мастер-класс по приготовлению баурсаков – казахской выпечки, а также таджикского плова. С открытой сцены звучали поздравления и песни на языках народов Казахстана.

День единства в последний день Рамадана

Школьный праздник в Петропавловске стал одним из предпраздничных мероприятий, предваряющих отмечаемый 1 мая День единства народа Казахстана. В эти дни жители всех уголков республики очищают от накопившегося за зиму мусора дороги и тротуары, парки и дворы, белят деревья и бордюры, придавая улицам праздничный вид.

День единства народа Казахстана начал отмечаться в 1996 году. В независимом Казахстане Первомай приобрёл новое значение, он отражает историческую особенность страны – ее многонациональный состав. Каждый год утро 1 мая начинается с официального поздравления президента. В течение всего дня проходят народные гуляния, концерты, праздничные ярмарки, для детей открыты игровые площадки. Культурные центры населяющих Казахстан народов в этот день открывают свои национальные мини-музеи, знакомя сограждан со своими обычаями.

В этом году 1 мая заканчивается мусульманский пост Рамадан, а 2 мая будет отмечаться праздник разговения, который по-казахски называется Ораза Айт. В этот день приверженцы ислама совершают праздничную молитву ид-намаз, надевают лучшую одежду, накрывают столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, раздают сладости детям, пожертвования бедным, дарят подарки и просят друг у друга прощения.

«Гармония будет сохранена»

Многонациональный состав Казахстана и межнациональная гармония является предметом гордости граждан республики, 30-летие независимости которой широко отмечалось в минувшем году.

Депутат Парламента РК Андрей Линник подчёркивает, что в республике насчитывается более 120 этносов.

«Казахстан действительно многонациональное государство, в котором проживают не только этнические казахи. У нас отмечаются все праздники. В воскресение будет большой праздник исламской конфессии – Ураза Байрам. Ему предшествует 30-дневный пост, которого придерживаются не только мусульмане, но и люди другого вероисповедания, другой религии. Допустим, я его придерживаюсь, хотя отношусь к православному вероисповеданию. Очень многие мои знакомые соблюдают как православные посты, так и этот пост. У нас очень многонациональная республика, в которой соблюдаются права всех национальностей, уважаются все религии. Но я придерживаюсь того мнения, что всем нам, гражданам Казахстана, нужно обязательно знать казахский язык. Это наш государственный язык, и мы должны его знать», – говорит парламентарий.

Политолог, эксперт комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов считает, что сегодня многие заинтересованы в том, чтобы создать зону нестабильности в Российской Федерации и Казахстане.

«Президент Казахстана очень внимательно к этому относится и предпринимает меры для того, чтобы внутри Казахстана был полный интернациональный мир и интернациональное согласие. И так необходимая в эти сложные времена стабильность. То, что казахстанская власть именно так смотрит на эту социально-политическую реальность, очень важно, и я желаю, чтобы мы совершенно спокойно, дружески, с взаимным уважением строили наше общее будущее».

Другой российский политолог, кандидат исторических наук Сергей Станкевич считает, что важнейший выбор, который стоит перед Казахстаном и другими странами с аналогичной историей и судьбой, это выбор того, какую нацию строить.

«Надо строить гражданскую и политическую нацию, и это будет отвечать XXI веку. Гражданскую и политическую, которая построена на надэтнических ценностях. Это правильный выбор. Выбор, который даёт будущее стране. Мне нравится то, как президент Токаев осуществляет государственное целеполагание, он это делает верно. Надеюсь, что в дальнейшем президент Казахстана будет только закреплять этот выбор», – резюмировал Сергей Станкевич.