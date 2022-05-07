Стало известно, почему не выжил мужчина с пересаженным сердцем свиньи

Мужчина чувствовал себя хорошо, и медики были уверены, что он идет на поправку

Историческая операция по трансплантации сердца генетически измененной свиньи человеку закончилась определенного рода неудачей – спустя два месяца после операции мужчина скончался.

Лишь теперь стало известно, что скорее всего спровоцировало смерть реципиента.

После уникальной операции, которую врачи Медицинского центра Университета Мэриленда в Балтиморе сделали 57-летнему Дэвиду Беннету, мужчина чувствовал себя хорошо, и медики были уверены, что он идет на поправку. Однако через некоторое время пациенту стало хуже, а 8 марта он скончался.

После тщательного исследования пересаженного сердца ученые выяснили, что свинья-донор была заражена цитамегаловирусом свиней – вирусом герпеса, который, как правило, вызывает воспаление слизистой оболочки носа у новорожденных поросят, проходящее без лечения. Вместе с тем, в отдельных случаях цитамегаловирус может поражать беременных свиноматок и приводит к гибели плодов. Ранее ученые установили, что именно этот вирус был причиной неудачных трансплантаций органов свиней приматам, сообщает technologyreview.

Свинью-донора, у которой было взято сердце, проверяли на это заболевание, но исследования проводились с помощью мазков из носовой полости животного, и результаты тестирования были отрицательными, в то время как в более глубоких тканях вирус спокойно существовал.

– Если вы лучше протестируете животное, этого не произойдет. Вирус может быть обнаружен и легко удален, но, к сожалению, они не нашли его. Это и стало причиной смерти – свинья-донор была инфицирована, и вирус передавался через трансплантат, – уверен Йоахим Деннер из Института вирусологии Университета Берлина.

В свою очередь семья умершего Дэвидда Беннета выразила благодарность врачам, подарившим близкому для них человеку еще два месяца жизни, а сын покойного сказал, что уникальная операция дала возможность медикам получить бесценный опыт, который может в будущем стать светом надежды для многих людей.