Обещают ударить? Да кто же даст! Как защищен Крымский мост

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЧЕМ ПРОГОВОРИЛСЯ КАПИТАН?

Когда недруги России хотят очередной раз пощекотать нервы Москве, они говорят о том, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту. В Киеве такими ударами нам грозили почти все - от президента и министра обороны до мелких политических клерков. Не слышно только дворников. Охотно упражняются на сей счет и союзники незалежной. Стоит кому-нибудь из них открыть рот , - западная пресса тут же превращает это в сенсацию. Вот и на днях не какой-нибудь многознающий генерал из разведки, а всего лишь младший латвийский офицер высказался об этом же, как тут же его слова растиражировали десятки мировых СМИ (в том числе и российские).

Ну и что же он сказал в эфире Латвийского радио?

А вот что. Цитирую по «РИА Новости»:

"Представитель Национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш:

"Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность — нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил... Атака Крымского моста стала бы серьезным ударом для России".

Из каких источников у Слайдиньша появилась такая информация, - неизвестно. А если учитывать, что Латвия политическая и военная союзница Украины в ее противостоянии с Россией, то вроде бы по логике вещей капитан должен был крепко держать язык за зубами. Ну нельзя же предательски разоблачать секретные планы "коллег". Но все равно, - лишний раз постращать россиян то ли ложью, то ли правдой - получилось. Таковы "правила" информационной войны членов НАТО против России.

РАКЕТЫ И ПОДВОДНЫЕ ДИВЕРСАНТЫ

И все же есть в заявлении капитана пару моментов, где ему трудно отказать в правоте. Действительно, после поставок оружия от западных стран у Украины есть возможность ударить по Крымскому мосту. Прав латыш и в том, что это стало бы серьезным ударом для России.

Как известно, США доставили на Украину ракетные комплексы M142 HIMARS: их радиус действия до 500 километров, калибр ракеты 227 мм, длина 3,94 м, вес боевой части - 90 кг. В установке - 6 ракет. Технически украинцы вполне способны нанести удар. Их спецы обучались в США боевой стрельбе.

У самих же украинцев есть ракета РК-360МС "Нептун" (дальность стрельбы - 300 километров). Она предназначена для ударов по кораблям, но теоретически, их можно использовать и против крупного сооружения – такого, как мост. А еще в резерве у Киева есть ракеты «Сапсан». В полевых условиях их еще не использовали, но конструкторы обещают, что они могут ударить и на 450 км. Да и тактические ракеты "Точка-У" у незалежной все еще есть...

Но и это еще не все. Если украинцы действительно задумают ударить по Крымскому мосту, они могут использовать авиацию - штурмовики или вертолеты. Нельзя исключать и массированное использование Украиной турецких «Байрактаров».

Но Крымский мост защищен от таких нападений - сразу двумя полками С-400. Они создают своеобразный купол прикрытия диаметром в 400 километров. Помимо этого, есть дополнительная многоступенчатая защита системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1», "Тор" и другими.

А еще Киев может заслать подводные диверсионные группы для подрыва опор моста. Правда, задача эта чрезвычайно трудная. Диверсионной группе придется тащить под водой полтонны тротила или генкогена. Но нужно иметь в виду, что у моста устроена плотная система противодиверсионной обороны (дежурные боевые пловцы, специальные катера и электронные датчики на опорах). Есть еще и другое оборудование - так называемые отпугиватели. Это система гидролокации и подавления диверсантов «Плавник» - при обнаружении подводных пловцов (или обычных дайверов) на расстоянии ближе 300 метров от моста включается звуковой сигнал с требованием покинуть запретную зону. Если незваный гость не меняет курса и подплывает к опорам моста ближе, чем на 100 метров, интенсивность звукового сигнала резко увеличивается, до болевого порога, и человек не выдерживает. Он испытывает в голове невыносимую боль и даже может умереть.

На суше мост охраняют подразделения МВД, а на воде защищает Черноморский флот и береговая охрана Погранслужбы ФСБ. Кроме того, объект охраняет специальная морская бригада Росгвардии - ее экипажи патрулируют акваторию на противодиверсионных катерах, личный состав вооружен двухсредными автоматами, а также пулеметами, гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами.

Также Крымский мост защищает служба РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Полеты дронов даже на дальних подступах к мосту запрещены.

Крымский мост закрыт от атаки и сверху, и снизу. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ОТВЕТКА ПРИЛЕТИТ В КИЕВ

И даже несмотря на всю эту плотную и "многослойную" охрану моста от нападений с воздуха, с суши, с воды или из-под воды, обещания из Киева ударить по-прежнему раздаются.

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины АлеКсей Данилов в эфире украинского радио прямым текстом заявил: «Если будет возможность это сделать — обязательно сделаем». А украинский политолог Юрий Романенко (против него в РФ возбуждено уголовное дело за призывы убивать русских журналистов на Донбассе – ВБ.) и вовсе убежден - Киев обязательно ударит по Крымскому мосту.

Да, забыл сказать. В столице Украины действуют восемь мостов через Днепр: два железнодорожных, три автомобильных, один пешеходный и два для поездов метрополитена.

Как бы президенту Украины и его единомышленникам после ударов нашими "Калибрами" или "Кинжалами" по этим мостам не пришлось добираться на работу вплавь...

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