Три российских федеральных телеканала включены в американский санкционный список

Санкции введены против трех российских федеральных телеканалов – «Первого», «России-1» и НТВ. Фото: Shutterstock

По итогам очередной виртуальной встречи «Большой семерки» Белый дом опубликовал бюллетень, в котором обнародовал очередной список санкций, которые Соединенные Штаты вводят против России.

Как сообщают американцы, рестрикции вводятся в качестве «продолжения усилий по поддержке Украины».

Санкции введены против трех российских федеральных телеканалов – «Первого», «России-1» и НТВ. Они не смогут арендовать оборудование и получать деньги за рекламу от американских бизнесов. Но не исключено, что американские бюро этих СМИ будут закрыты, собкоры лишены аккредитации, а американцы не смогут смотреть эти телеканалы у себя дома.

Американским консалтинговым и бухгалтерским компаниям отныне запрещено оказывать бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги любым россиянам. Запрета не коснутся юридические консультации и помощь.

Также США введут дополнительные ограничения на экспорт в РФ широкого спектра продукции, в т.ч. моторов, промышленных двигателей и бульдозеров, а также дейтерия.

В список также попали – корпорация «Промтехнология» и семь российских судоходных компаний.

Отдельным параграфом значатся ограничения, наложенные на руководство Сбербанка, Газпромбанка, Московского индустриального банка и десяти его дочерних компаний.

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