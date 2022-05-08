Любовь Успенская без нижнего белья довела народ до истерики

Любовь Успенская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любовь Успенская, появившаяся на интервью без нижнего белья, не только раскрыла свой интимный секретик, но и показала, что говорит истинную правду. Ведущий эфира смог лично убедиться в том, что самопровозглашенная королева шансона не носит ни трусиков, ни бюстгальтера.

Любовь Успенская шокировала общественность, зайдя в студию без трусов и лифчика. Любовь Залмановна пояснила, что ей так комфортнее, а условности ее не интересуют. "Ну да, я не ношу белье, потому что мне удобно. Ничего не ношу, и лифчик не ношу", - огорошила она.

68-летняя певица не постеснялась задрать мини платье, чтобы ведущий и поклонники смогли лично убедиться в правдивости ее слов. Поведение самопровозглашенной королевы шансона довело публику до истерики.

Оно и понятно. Не каждая пенсионерка решится снять исподнее и объявить об этом на всю страну. Признание Любови Залмановны шокировало скандальную обозревательницу Лену Миро. У блогерши выходка Успенской вызвала оторопь.

"Если бабушка не надевает на себя трусов и бюстгальтер, это, конечно, ее право. Наверное, если бы в совершенном «беструсии» призналась женщина лет на 40 помладше, это можно было бы посчитать сексуальным. Я могу доказать, в запале вопит баба Люба, и дает потрогать себя радиоведущему. И действительно, сидит без белья!" - написала Миро в блоге.

В комментариях под сообщением Лены поклонники не стесняются в выражениях. Доведенные до исступления фолловеры вовсю обсуждают личную жизнь тех, кому под 70. Многие согласны со словами блогерши: "Раз Любка ходит без трусов (и без лифчика), значит это кому-нибудь точно нужно".