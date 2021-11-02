Дочь Любы Успенской в микрошортах сразила наповал внешним видом

Татьяна Плаксина после пластической операции выглядит по-новому Фото: СОЦСЕТИ

Похоже, в жизни единственной дочери Любы Успенской наступила белая полоса. Татьяна Плаксина вернулась из США в дом знаменитой мамы, сделала пластическую операцию и теперь выглядит как принцесса. На днях красавица предстала в микрошортах, сразив народ наповал.

Дочь Любы Успенской хорошеет день ото дня. Татьяна Плаксина решила похвастаться своим внешним видом после пластической операции. Единственная наследница королевы шансона впечатлила подписчиков блога свежим видео, на котором предстала в ярком образе.

32-летняя дочь знаменитой певицы нарядилась в салатовые микрошорты и белые босоножки на шпильках. Татьяна выглядит абсолютно трезвой и похорошевшей. А компанию ей в ролике составила звездная мама и певица Глюкоза.

Сраженная наповал публика забилась в экстазе от вида девушки. Ведь ее фолловеры знаю, как нелегко жилось Плаксиной последние годы. На долю дочери Любови Залмановны выпало немало испытаний и зависимостей. Несколько лет назад она сильно упала с велосипеда в Коста-Рике и разбила лицо, лишившись зубов. Для восстановления челюсти потребовалось несколько пластических операций. Не все были успешными.

Потом с Плаксиной случился срыв. Далее последовал грандиозный скандал с обвинениями в адрес Успенской и срочный отъезд к отцу в США, где состояние Татьяны только усугубилось. Она появлялась на людях в странном виде, что-то бессвязно бормотала. Девушка заявляла о своем "выгорании" и угодила к лечебницу. По словам молодой художницы и начинающей певицы, ей пришлось несладко, но она мечтает обрести душевное равновесие.

Татьяна прошла сложный курс реабилитации, который помог ей справиться с зависимостью от наркотических веществ. Вскоре молодая женщина вставила все зубы и стала выглядеть как принцесса. "Вы увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя - и она станет красавицей", - не нарадуется Любовь Залмановна.