Михаил Дегтярев: «Нам есть, что предложить зарубежным партнерам»

Как отметил глава региона, морской порт Советской Гавани – один из крупнейших в восточной части России. Фото: правительство Хабаровского края

Внешнее санкционное давление заставляет регулярно ставить на обсуждение вопрос, в каком направлении двигаться тому или иному субъекту федерации, адаптируясь к сегодняшней ситуации. Так, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, держа на контроле обстановку в регионе, обсудил перспективы развития Советско-Гаванского района с его главой Юрием Бухряковым.

Ориентируясь на улучшение экономической ситуации, приоритет отдается созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В частности, речь идет о поддержке сельхозпроизводителей, среди которых фермерства и личные подсобные хозяйства.

- Нам важно поддерживать бизнес и отрасли, способные насытить рынок продовольствием собственного производства, например, молока и хлеба. При этом выделять деньги, прежде всего, нужно под те местные проекты, которые можно оперативно запустить, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Как отмечает глава региона, развитие сельхозпродукции способно сыграть важную роль в том, чтобы последствия санкций оказались наименее болезненными. К тому же, это должно воспрепятствовать росту цен на популярные среди жителей товары. С помощью средств из регионального и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы по развитию сельского хозяйства будет выделено около 3,5 миллионов рублей.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили эффективность деятельности и план дальнейших действий районного оперативного штаба по повышению устойчивости экономики. Одним из значимых результатов работы являются соглашения, заключенные с местными торговыми организациями, направленные на стабилизацию стоимости социально важной продукции. Таким образом, уже к 1 апреля удалось достигнуть договоренности с 27 торговыми точками в районе.

Экспорт Советско-Гаванского района способен выйти на новый уровень, на чем губернатор заострил особое внимание:

- Нам есть, что предложить нашим зарубежным партнерам. Более того, у района очень выгодное географическое положение, ведь морской порт Советская Гавань – один из крупнейших на востоке России.

Серьезные перспективы имеет отрасль деревообработки. По итогам первого квартала 2022 года объем производства пиломатериалов превысил 26 тысяч кубометров: более 32 процентов от общего объема продукции 2021 года.