Последние новости о ситуации вокруг Украины на 14 мая 2022 года: глава Пентагона звонил Шойгу, британцы руководят ВСУ, а Польша хочет «искоренить русский мир»

Уничтоженная бронетехника на улицах Мариуполя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда послали премьера Польши

Сергей Аксенов, глава Крыма, посоветовал главе польского кабмина Матеушу Моравецкому заняться изучением истории и анатомии. Такова была реакция руководителя республики на требования главы польского правительства похоронить саму идею «русского мира». Господин из Варшавы назвал эту идею «раковой опухолью». «Чем заканчивались для Польши такие попытки, известно, - сказал Аксенов, - Пусть пан премьер засунет свои фантомные боли подальше и освежит в памяти исторические факты». Но тут вот какое дело: если начнет засовывать — ему будет не до изучения истории

Британцы руководят ВСУ

Офицеры действующего резерва из Британии участвуют в управлении украинскими военными на передовой. Об этом сообщают пленные офицеры ВСУ. «Они постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ, - заявляют пленные украинцы, -. В Запорожье с конца апреля до 6 мая эти офицеры постоянно двигались от одного командного пункта до другого, недалеко от передовой, от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки». Помимо прямого управления украинскими войсками, британцы «используют все средства разведки НАТО и оперативно реагируют на ее вводные, что помогло им организовать оборону по основным направлениям, с применением батальонных тактических групп на отдельных участках». Откуда у хлопцев британская грусть?

«Европейцы» из незалежной затоптали варшавянина

Пьяные украинские беженцы забили в Варшаве насмерть местного жителя . По данным польского издания Wprost, толпа «пьяных иностранцев» около трех ночи 8 мая начала приставать к девушке на улице Новый Свет. За нее заступился находившийся рядом молодой человек. Несколько украинских беженцев забили упавшего на асфальт парня ногами, резали его ножом. Медики не смогли его спасти. Возмущенные поляки в комментариях к кадрам, где отчетливо слышна украинская речь, недоумевают, почему местные СМИ называют злоумышленников «иностранцами» и требуют наказания виновных в убийстве. Ну это вряд ли, це ж европейцы, бегущие от войны, их надо понять и простить. Или не надо?

870 уголовных дел по военным преступлениям Украины

Более 870 уголовных дел возбудил СК РФ с 2014 года по событиям в Донбассе и на Украине. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ и националистическими формированиями. Признаны и допрошены в качестве потерпевших 77 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч детей. Кто-то на Западе это слышит?

Наркотрафик через Запорожье крышевали украинские менты

В Запорожскую область в ее бытность под Украиной наркотики шли потоком под ментовской крышей. Вот что заявил нынешний замначальника милиции Запорожья Алексей Селиванов: «Украинская полиция «крышевала» наркомафию. Все наркотики в Запорожскую область шли через Мелитополь, через начальство украинской полиции». Теперь все через Киев идет, похоже.

Зеленский молится старым богам

Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать Крым частью России, как и автономию Луганской и Донецкой народных республик. Об этом шестой президент незалежной сообщил в интервью итальянской телекомпании RAI I. При этом политик явно что-то напутал с известными широкой общественности данными по переговорам в Турции. Вместо отказа от притязаний на Крым и Донбасс, которые обсуждались на встрече, Зеленский внезапно заявил, что украинская делегация якобы предлагала «урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет». Очередная попытка сценарной заявки для Голливуда не засчитана.

Путин попытался открыть Шольцу глаза

Канцлер Германии 13 мая позвонил президенту России. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Было констатировано, что переговоры Москвы и Киева заблокированы украинской стороной. Но Шольц все равно по привычке призвал к дипломатическому решению конфликта. Заодно затронул тему глобальной продовольственной безопасности. Также прозвучала старая песня об эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Путин в который раз обратил внимание на «продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права». Впрочем, что нацизм – это плохо немец так и не признал.

Шойгу выслушал Остина

13 мая, в первый раз с 18 февраля, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонный разговор. Руководители военных ведомств обсудили ситуацию на Украине. Остин, по словам руководителя пресс-службы Пентагона Кирби, «призвал к немедленному прекращению огня на Украине». При том подчеркнул важность «поддержания каналов коммуникации». То есть они поставляют все больше оружия Киеву— и тут же требуют прекратить огонь. В психиатрии подобное раздвоение личности называют шизофренией.

Журналистов обстреляли в Докучаевске

На Донбассе в городе Докучаевске попала под обстрел съемочная группа российского телеканала RT . Два оператора получили осколочные ранения, сообщил телеканал. Обстрел велся с позиций Вооруженных сил Украины. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Их госпитализировали. А где-то на Крещатике «проявляют мужество» лауреаты Пулитцеровской премии с трезубцами в паспортах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путешествие из Изюма в Луганск

Спецкор «КП» Александр Коц проехал по дороге, которая соединила Харьковскую область и ЛНР (подробнее)

Чем завершится спецоперация на Украине: три варианта развития событий

Основные сценарии развития событий ведущий Радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан обсудил с политологом и главным редактором журнала Fitzroy Magazine Кириллом Бенедиктовым (подробнее)

Герои спецоперации «Z»: сержант Месяцев жестко проводил диверсантов с блокпоста

Вызвав по средствам связи подкрепление, Иван с подчиненными прицельным огнем уничтожил БМП противника и более 5 националистов, а потом добили и остальных (подробнее)