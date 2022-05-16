Снова женился на молодой: появились снимки тайной свадьбы Александра Гордона с красавицей на 38 лет младше

Александр Гордон обвенчался с 20-летней Софией Каландадзе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В личной жизни 58-летнего Александра Гордона все по-прежнему бурно: молодых жен сменяют еще более молодые. Не прошло и двух лет, как телеведущий без лишнего шума развелся с Нозанин Абдулвасиевой, которая младше его на три десятка лет. И теперь Гордон - вновь счастливый муж, при этом его новой избраннице, арфистке и студентке Государственного музыкально-педагогического института Софии Каландадзе, всего 20.

Как выяснилось, тайная свадьба состоялась еще несколько месяцев назад. А на выходных Александр Гарриевич и София повенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Торжество прошло в узком семейном кругу, без пафоса и телекамер, а молодые выглядели классической парой: он в черном костюме, она - в белом платье в пол, без намека на макияж.

Для телеведущего этот брак стал пятым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Говорят, пара познакомилась еще четыре года назад, когда Софии было всего 16. Каландадзе участвовала в фестивале вместе с Гордоном: он читал стихи, она аккомпанировала. Но тогда никакой романтики не случилось, ведь, как утверждает молодая жена, для нее этот брак - уже второй.

- Я вообще-то не первый раз замужем, - объявила София в камеру своей старшей сестре, которая поделилась в соцсетях кадрами с венчания и свадебного банкета. - Меня достало, что ему каждый об этом говорит (для телеведущего этот брак уже пятый. - Ред.), а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни.

Венчание прошло в суздальском монастыре. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, семья красавицы-студентки далеко не сразу приняла ее выбор. Из-за огромной разницы в возрасте родня была против свадьбы: да София Гордону во внучки годится!

- Мы сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное - чтобы Соня была счастлива, - призналась старшая сестра невесты.

На банкете молодой муж произносил тосты в честь родителей жены. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, в августе 2020 года Александр Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака, в котором родились двое детей: Александр и Федор. О причинах расставания телеведущий никогда не рассказывал. Впрочем, этот развод для него стал уже четвертым. Всего у Гордона четверо детей, старшей из которых 34 года, но, говорят, и с пятой женой у ведущего большие планы на наследников.