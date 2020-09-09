Бывшая жена Александра Гордона после тайного развода показала подросших сыновей

Ноза Абдулвасиева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Александра Гордона крайне редко публикует в блоге фото и видео своих сыновей от знаменитого телеведущего. Однако на днях Ноза Абдулвасиева сделала исключение и впервые после тайного развода показала особенное видео с подросшими детьми.

"Мои большие-маленькие парни", - коротко подписала трогательный ролик Ноза Абдулвасиева. В кадре пятилетний Александр и трехлетний Федор увлеченно и со знанием дела расставляют фигуры на шахматной доске.

Видео вызвало неоднозначную реакцию публики. Поклонники 26-летней девушки принялись с жаром обсуждать сыновей 56-летнего Александра Городона.

"На папу совсем не похожи!", "Мне кажется, старший одно лицо с папой", "Какие красавцы", "У младшего не будет отбоя от невест, это точно", "Красивые! Мамины мальчики", "Один лучше другого, классные мальчишки", "Странно, на папу совсем не похожи""Памирский красавчик! Девушки будут с ума по нему сходить", "Красивые невозможно", - пишут фолловеры.

А одна из подписчиц поинтересовалась, занимается ли воспитанием мальчиков их знаменитый отец. На что Ноза ответила утвердительно.

Отметим, о разводе Александра Гордона и Нозы Абдулвасиевой стало известно в начале августа. Говорят, именно жена популярного телеведущего подала заявление о расторжении брака. По иронии судьбы их развели в день ее рождения - 17 июля.Развод Гордона с четвертой женой прошел очень цивилизованно. Адвокаты заверили, что телеведущий и его супруга договорились обо всех нюансах раздела имущества и опеки над детьми в досудебном порядке.

Причины, по которым Ноза подала на развод, держатся в секрете. Не исключено, что сыграла роль 30-летняя разница в возрасте супругов. Все-таки найти взаимопонимание при разных взглядах и жизненном опыте бывает очень сложно.