"Сразу развязали, дали закурить, воды и покушать гречи теплой": Украинские военные восхищаются условиями в российском плену

Украинские военнослужащие расхваливают, а некоторые с восхищением рассказывают о том, как их тепло встречали в тылу российских войск

Минобороны России публикует отрывки допросов очередных пленных всушников (военнослужащих Вооруженных сил Украины).

Украинские военнослужащие расхваливают, а некоторые с восхищением рассказывают о том, как их тепло встречали в тылу российских войск.

А еще говорят о сокрытии боевых потерь. Погибших при обстрелах записывают в дезертиры, в списки без вести пропавших, чтобы не платить родственникам деньги.

Военнопленный ВСУ Андрей Каминский: «Ну, нет ребята, какая война! Люди пришли постоять на блокпостах. Нас вот было 16 человек. Пять из них только прибыли. Был сильный артобстрел, мы отсиживались в подвале церкви. Приняли для себя решение не уходить, а просто сдаться. Это был самый лучший вариант. Когда мы уже услышали российскую технику, сняли каски, бронежилеты, оружие. Когда нас привезли в тыл, сразу развязали, дали закурить, воды и покушать гречи теплой. Мы стали улыбаться. И командир российских солдат тогда сказал, смотрите вы стали улыбаться».

Другой военнопленный ВСУ Никита Лазаренко сообщил факты, которые просто шокируют: «В окружении у нас положение было тяжелое, не было возможности вывозить мертвых. В середине марта получил приказ от командира бригады Баранюка выкопать траншею глубиной 2 метра и 50 метров длинной. Среди 50 трупов оказались мои знакомые сослуживцы, которые давно числились среди дезертиров и пропавших без вести. То есть наше командование скрыло боевые потери и место захоронения солдат, которые погибли в бою, чтобы не платить за них деньги родственникам. Тогда решил уходить один, переоделся и в гражданской одежде стал отходить с беженцами, пока меня не заметили сотрудники комендатуры ДНР. Так я попал в плен».

Пленный пограничник Владимир Гусейнов тоже ушел по-английски: «Ночью что-то копали, жили в школе. Потом привезли в село. Там уже были военные, может это был тот самый «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Они ходили вокруг нас, вели себя как наркоманы. Неадекватные какие-то. С позиций на Лимане я ушел, зашел домой в Изюм, взял денег у пошел в сторону границы с Россией. Советую ребятам не слушать украинское правительство и сдаваться, все у них тогда будет хорошо, меня все устраивает.».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в Мариуполе ДНР выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины. В нем приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врид заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов, руководство, следователи и криминалисты ряда подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.

На совещании было отмечено, что активная работа по фиксации преступлений совершенных украинскими военнослужащими продолжается. Возбуждено и расследуется более 1000 уголовных дел. Доложено о продолжающейся работе с задержанными участниками украинских вооруженных формирований и завершенных уголовных делах, а также о новых установленных фигурантах. Так, известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных. Кроме того, допросы сдавшихся украинских националистов еще раз подтвердили, что с начала проведения специальной военной операции украинские силовики дислоцировались на огневых позициях, оборудованных на объектах гражданской инфраструктуры, в жилых домах, школах, детсадах. Отмечалось, что зверства нацистов в отношении мирных граждан нередко обусловлены приемом химических веществ для поднятия боевого духа. В связи с этим глава ведомства поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям.

Глава СК России напомнил о необходимости дальнейшего всестороннего взаимодействия с коллегами из ЛНР и ДНР в рамках имеющихся соглашений, в том числе в вопросах оперативного завершения следствия и последующего направления уголовных дел в суд для рассмотрения по существу.

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