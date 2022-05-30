Как выйти в «голубой океан» и создать рынок с нуля: опыт Анны Радзиевской, основательницы Code Breakers

Анна Радзиевская, CPO и основатель школы Code Breakers

Но свободный рынок означает, что спрос на новый продукт или сервис только предстоит сформировать. Анна Радзиевская, CPO и основатель школы Code Breakers, самостоятельно продвигала в России тему No-Code и первой стала обучать специальности “No-code разработчик”, которую прошли более 5 тыс студентов. О том, как найти “голубой океан”(так называют новые рынки или свободные ниши на существующих рынках - прим. Ред.) и почему при запуске бизнеса в новой нише можно столкнуться с хейтом, Анна рассказала «Комсомольской правде»

Тренд-вотчинг: как найти ниши и продукты, опережающие время

Иногда фаундеры, сталкиваясь с какой-либо “болью”, пытаются закрыть ее с помощью имеющихся продуктов. Не находят ничего подходящего, создают собственное решение, а потом понимают, что оно интересно многим людям с аналогичной проблемой. И обнаруживают незанятый перспективный рынок. Так произошло и с Анной Радзиевской, основательницей образовательной платформы Code Breakers, лидера в России по подготовке No-code специалистов.

Её путь в No-code (способ создания сайтов и приложений, не требующий знания кода - примечание редакции) начался еще в найме. Она работала product-менеджером: сперва в Яндекс.Такси, сервисе крупнейшей IT-компании в России, а затем в ведущем клининговом сервисе России Qlean. В её обязанности входило курирование разработки продуктов со стороны исполнителей - водителей и клинеров.

Как и в любом продуктовом отделе крупных компании, в Yandex и Qlean встречалась повторяющаяся проблема - нехватка разработчиков. Сотрудники разных отделов составляли огромный бэклог (список) задач и ждали, когда у отдела разработки появятся ресурсы для работы с ним. А ресурсов почти никогда не хватало, поэтому скорость проверки продуктовых гипотез очень тормозилась. Вместе с ней снижалась и скорость развития бизнеса.

“Именно эта проблема заставляла меня мыслить креативно и думать, как проверять продуктовые гипотезы и запускать проекты без привлечения разработчиков. Для тестирования новых предположений я сама создавала сайты на конструкторах, автоматизированные таблицы и связки, делала все в обход разработки. Это сыграло огромную роль в развитии проектов в Яндекс.Такси, Qlean и сэкономило компаниям много миллионов на разработке, а также ускорило тестирование гипотез в продуктовых командах ”, - вспоминает Анна Радзиевская.

Использование No-code инструментов пригодилось ещё больше, когда она стала директором по продукту в первом в России IT маркетплейсе по поиску сиделок для пожилых людей “Близкие.ру”. На стадии стартапа у проекта были очень ограниченные ресурсы, и Анна применяла свой навык создания продуктов без кода в полной мере. Например, выстроила внутренние процессы отделов без кода, что помогло за короткий срок масштабировать операционку в 5 раз, а также создала целую вертикаль бизнеса - e-commerce по оборудованию без привлечения разработки совсем, что увеличило на 18% оборот компании и сократило более 9 млн на разработчиков.

Всё это время на российском рынке не существовало понятия No-code и такой подход к созданию продуктов совсем не использовался. Когда Анна рассказывала про ноукод подход product-менеджерам, предпринимателям и классическим разработчикам, все воспринимали этот способ программирования несерьёзно. Никто не верил, что можно создавать сайты или приложения без знания кода. “Такое отношение меня очень удивляло, ведь No-code решает основную боль рынка IT - снижает стоимость и время разработки в 5-20 раз. Тогда я подумала: либо я нашла что-то очень крутое, что опережает время, либо я занимаюсь ерундой”, - признаёт Радзиевская.

То, что будущее за No-code движением, она поняла после путешествия по США. Там Анна общалась с основателями компаний из Сан-Франциско, которые активно применяли ноукод-инструменты и проходили в акселераторы со стартапами, сделанными без кода. В то же время на площадке Product Hunt появлялось все больше сервисов, посвященных ноукод.

“Стало понятно, что будущее точно за ноукодом: он займет значительную нишу на рынке разработки уже в 2030 году, но пока мы все находимся только на самом старте. Даже несмотря на распространенность No-code подхода в США, там все только начинается, а в России эта ниша – настоящий “голубой океан”. Я решила, что нужно покорять рынок России, но применив свой собственный подход”, - рассказывает Анна Радзиевская.

Как создать профессию No-code разработчика и спрос на неё

Обнаружив “голубой океан”, предприниматель должен найти работающую бизнес модель и сформировать продукт, который нужен рынку. В рынке разработки Анна увидела огромный спрос на дешевую и быструю разработку, так как в то время была пандемия и многим бизнесам нужно было быстро переориентироваться в онлайн. Так Анна начала сперва с разработки проектов на фрилансе, а вскоре создала агентство, которое предлагало разработку MVP продуктов на No-code. Среди клиентов были основатель Chatforma, сервис в Дубае по налоговым консультациям, крупнейшая компания по доставке еды Самокат и др.

Агентство получило огромный поток клиентов, но найти в России и СНГ ноукодеров для выполнения заказов было почти невозможно. Так как не существовало рынка, не было и специалистов No-code разработки.

Анна поняла, что фактически ей придётся самостоятельно обучать ноукод-разработчиков, чтобы было кого привлекать для выполнения заказов. То есть создать в России новую специальность в IT-сфере “No-code разработчик”. Так началась история Code Breakers – школы по обучению No-code разработке.

При создании первого обучающего курса Радзиевская опиралась в первую очередь на свой многолетний опыт разработки и запуска различных IT-продуктов, а также анализ рынка, потребностей потенциальных клиентов, результаты интервью с пользователями и анализа существующих курсов на зарубежном рынке.

Имеющиеся иностранные курсы были посвящены именно No-code инструментам, но они не учили создавать продукты “под ключ”: продумывать логику продуктов, понимать какая бизнес задача решается, какой стек инструментов лучше применить и почему. “Я всегда повторяю, что “создать успешный продукт ≠ выучить инструмент”, нужно осваивать комплексный навык. Ведь ноукодер - это специалист, который находится на грани продакт менеджера, разработчика и бизнеса и создает продукт в комплексе и несет за это ответственность. За ноукодерами с такими навыками и мышлением и охотятся заказчики”, - замечает Анна.

Именно комплексный подход лег в основу её авторской методики “Разработка IT-продуктов, используя No-code”, в которой Анна описала для каких продуктов наиболее подходит No-code, как подобрать стек No-code инструментов под конкретный тип продукта, какие есть особенности и ограничения внедрения такой разработки. Также в методике по шагам описывается, как самостоятельно разработать продукт веб или мобильное приложение без команды разработчиков при помощи No-code инструментов. Данная методика стала очень важным шагом по внедрению No-code подхода массово в России. Например, такие крупные компании, как Сбер, SkillFactory, Ростелеком, Самокат, Rybakov Playschool и др.приглашают Анну для обучения и внедрения No-code в свои рабочие процессы, а также обращаются за подбором студентов, окончивших курсы Code Breakers.

На основании данной методики Анна запустила обучающие курсы “Разработка мобильных приложений без кода” и “Разработка веб-приложений без кода от идеи до запуска”. Это была уникальная программа для глобального рынка: школа Code Breakers первой в мире начала обучать тому, как создавать довольно сложные продукты (e-commerce и marketplace и др.) “под ключ” всего лишь за 2-3 месяца с нулевыми знаниями в области IT.

Слушатели осваивают не только инструменты No-code, но и изучают все нюансы процесса создания продукта: составление ТЗ, продуктовая разработка, составление вайфреймов, структура баз данных, разработку на различных No-code платформах, тестирование, запуск. Данные курсы на сегодняшний день прошли более 5000 студентов, которые придумали свои проекты и запустили стартапы, а также поменяли профессию, став ноукодерами.

Далее Анна стала масштабировать проект как полноценную школу с различными треками No-code профессий, топовыми преподавателями-экспертами и приглашенными спикерами. Сейчас Code Breakers вырос в настоящий университет No-code профессий, где обучают без кода создавать сайты, веб и мобильные приложения, автоматизировать бизнес-процессы, создавать ботов и даже AI. Анна помимо роли основателями всегда выполняла роль CPO в компании и сама, как опытный продакт, выстраивала продуктовую линейку, методологию обучению No-code разработке и формировала трекшен обучения студентов. Именно благодаря такому подходу и ее методам по созданию продукта компания смогла вырасти за 2 года в лидера рынка.

“Считаю, что именно мой предыдущий продуктовый опыт помог мне увидеть боль и потенциал рынка, создать уникальный продукт, который помогает тысячам людей абсолютно с нулевыми знаниями в IT за 2-3 месяца научиться создавать очень мощные IT продукты. А то что Code Breakers занял лидирующее место на рынке Edtech в No-code направлении только подтверждает это” - добавляет предпринимательница.

Погружение в “голубой океан”: формирование спроса, хейт и признание

Какими бы преимуществами не обладал продукт, запускаемый на совершенно новом рынке, нужно учитывать, что потенциальные покупатели даже не знают о существовании такого способа решения их проблемы, а соответственно не будут и покупать. В первую очередь, чтобы создать успешный бизнес в “голубом океане”, нужно раскачать рынок. Для этого необходимо пройти следующие стадии:

• нужно рассказать людям о существовании такого способа решения проблемы,

• сформировать доверие к этому способу, отработать возражения,

• сформировать потребность у потенциальной аудитории,

• продать свой продукт.

Если посмотреть на рынок обучения классической разработки, то все стадии им уже давно пройдены. Поэтому компании, которые предлагают курсы программирования, имеют хороший спрос. Анна Радзиевская со своим проектом Code Breakers создавала рынок No-code в России “с нуля”. К нему не было доверия и интереса со стороны потенциальных клиентов.

Поэтому была сделана ставка на широкий охват аудитории через бесплатные мероприятия. Их проект организовывал самостоятельно. Во время мероприятий приглашённые эксперты и сама Анна рассказывали, что такое ноукод, почему это будущее разработки, и как обучиться профессии No-code разработчика.

Одним из самых ярких и первых событий в мире No-code на Российском рынке стала Первая в России No-code конференция от Code Breakers, на которой Анна была организатором, ведущей и спикером. На конференцию зарегистрировалось более 20 тысяч участников, что было очень масштабно для российского рынка. “Неплохой результат для совершенно новой темы и ниши. На этом мероприятии мы собрали самых топовых создателей No-code платформ в мире, среди которых: Эммануэль Страшнов (основатель Bubble.io), David Siegel (основатель Glide), David Adkin (основатель Adalo), а также представители российских продуктов Albato, Directual, Chatforma и другие”, - констатирует Анна.

Помимо этого, её компания проводила собственные бесплатные вебинары и мероприятия. На сегодняшний день на различных мероприятиях Code Breakers участвовало более 100 тысяч человек.

Помимо необходимости формировать спрос у аудитории, проект столкнулся с другой проблемой – хейтом со стороны классических разработчиков. No-code – новый продукт, который дизраптит существующий рынок. Посыл “Не нужно быть разработчиком, чтобы создавать IT продукты” вызывает негодование.

“Кажется, что неприятие со стороны айтишников нам вредит, но на самом деле, любой хейт привлекает внимание аудитории. Если уметь работать с этим возмущением и раскрывать преимущества продукта перед традиционным подходом, можно приобрести новых сторонников и клиентов. Отличный формат для такой работы – батлы “No-code vs Code”, которые мы проводили с GoGlobal, Tver.io и другими компаниями”, - уверена Радзиевская.

Также Анна стала спикером на первой технологической конференции Сбера для разработчиков SmartDev 20 мая 2021 г., на которой рассказала на аудиторию технических специалистов про возможности No-code и Low-code, а также представила свою методологию разработки продуктов без кода для крупного бизнеса и корпораций. В индустрии IT разработки в России на тот момент данное выступление было первым событием, раскрывшим применение No-code в корпоративной сфере. “То, что такие крупные компании как Сбер уже говорят про No-code, да и тем более на конференции для разработчиков, показывает глубину и масштаб проникновения No-code в рынок классической разработки”, - добавляет Анна.

Сама Анна стала, по сути, лицом российского No-code рынка. Анну, как лидера новой отрасли, приглашали на ведущие конференции продакт менеджеров Product Camp, на курсы крупнейших школ IT профессий в виде спикера по No-code: ProductStar, Product University, SkillFactory, HSEinc, а также в качестве члена жюри на крупные и масштабные хакатоны и конкурсы в России и Дубае, как DevHack, Global Pilots и GoGlobal. Это стало приятным бонусом к достижению ею тех целей, которые стояли перед проектом Code Breakers на старте.

Как выйти на новый рынок с минимумом инвестиций

При создании компании в абсолютно новом рынке нужно готовиться к большим вложениям в маркетинг. Они необходимы для формирования спроса за счет информирования людей о новом решении, продукте или сервисе и формировании спроса.

Проекту Code Breakers инвестиции на маркетинг практически не понадобились, потому что Анна использовала личный бренд и безбюджетные инструменты. Займы потребовались только для найма сильной команды и тестирования гипотез.

Многие стартапы привлекают инвестиции под разработку IT-платформ, но Анна Радзиевская применяла инструменты No-code для подобных задач. “Это сэкономило нам миллионы. Так мы разработали LMS-платформу для обучения студентов, а весь маркетинг, продажи и операционные процессы выстроили без кода и программистов”, - объясняет она.

Анна уверена: опыт её проекта подтверждает, что с приходом ноукода многим стартапам больше не нужны серьезные инвестиции на начальных стадиях. Инвесторы склонны давать деньги фаундерам, кто умеет с минимальными ресурсами делать продажи, а не жечь деньги на дорогую разработку. Такими адаптами ноукода стали многие крупнейшие акселераторы страны: ФРИИ, Startupbootcamp Russia, Startech (и входящие в него акселерационные программы: ФизтехСтарт, Zayed Middle East Accelerator), HSEinc и др, в которых Анна состоит как эксперт-лидер по No-code разработке и помогает стартапам проверять гипотезы без программистов.

Рост рынка No-code в кризис

В кризисные времена ниша ноукода оказалась как никогда “just in time” (“чётко вовремя”). Начиная с пандемии коронавируса, многие бизнесы поняли, что необходимо оперативно осваивать онлайн. Тогда же к предпринимателям пришло понимание, что нужно быть гибкими в меняющемся и неустойчивом местном рынке, экономить на разработке и двигаться быстро. С началом СВО стало еще более очевидно, что ноукод – очень мощный инструмент, который идеален для текущего времени.

Сейчас многие разработчики потеряли работу из-за сокращения компаниями своих затрат, но спрос на ноукодеров только вырос. Это отчасти объясняется тем, что многие россияне релоцировались. Им нужно в новой стране зарабатывать деньги, а No-code как раз идеальный вид фриланса. Релокация спровоцировала огромный спрос на профессию No-code разработчика.

“Можно сказать, что мы опередили время и оказались на рынке в самый подходящий момент. Сейчас мы – лидеры по обучению No-code в России и СНГ, входим в рейтинг крупнейших EdTech-компаний по версии РБК Тренды и Smart Ranking”, - подчеркивает Радзиевская.

Будущее разработки без использования кода

Создатель Code Breakers уверена, что с 2020 года российский рынок продакт-менеджмента и разработки серьёзно изменился под влиянием ноукода. “Я это связываю во многом с появлением и развитием своего проекта Code Breakers. Приятно видеть, когда топовые компании типа “Сбер”, “Самокат”, inDriver, “Avito” и других открывают вакансии ноукод-разработчиков, а также требуют знание ноукода в продуктовых командах”, - говорит Анна Радзиевская.

По её наблюдениям, в кризис компании стремятся к снижению костов и переходят на более гибкие методы развития. Это, в свою очередь, стимулирует распространение ноукода. Также многие бизнесы сейчас рассматривают международную экспансию, и им нужны ноукодеры для создания продуктов/тестирования гипотез.

“Понимая, что запрос рынка на ноукод-разработчиков будет только расти, мы планируем расширяться и выходить на международный рынок. No-code все еще находится на ранней стадии развития во всем мире и имеет огромный потенциал. Я со своей компанией могу предложить и для других стран интересные решения, которые со временем станут еще более востребованными”, - резюмирует Анна.